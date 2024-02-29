В Уфе спасатели запретили зрителям смотреть выступление Путина

Как сообщает издание Ufa1.ru, полиция и спасатели попросили зрителей покинуть помещения непосредственно перед началом трансляции с Путиным. Однако особой популярностью показ не пользовался — в зале находилось несколько зрителей. Информацию подтвердило издание «Аспекты», где пояснили, что в кинозале проверяется наличие взрывчатки — работают кинологи.