В Уфе спасатели запретили зрителям смотреть выступление Путина

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В уфимский кинотеатр «Синема 5» пришли сотрудники полиции и МЧС. Немногочисленные зрители, пришедшие посмотреть на выступление Путина перед Федеральным собранием, вынуждены были покинуть помещения.
Ранее сеть кинотеатров анонсировала показ Послания президента Федеральному собранию на больших экранах в ряде кинозалов страны. В Уфе компания имеет два помещения — в ТЦ «Акварин» и в ТЦ «Меркурий».
Как сообщает издание Ufa1.ru, полиция и спасатели попросили зрителей покинуть помещения непосредственно перед началом трансляции с Путиным. Однако особой популярностью показ не пользовался — в зале находилось несколько зрителей. Информацию подтвердило издание «Аспекты», где пояснили, что в кинозале проверяется наличие взрывчатки — работают кинологи.
Ранее Путин заявил, что силы ядерного реагирования Российской Федерации приведены в готовность.