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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Спасатели помешали редким зрителям послушать речь Владимира Путина в Уфе

В Уфе спасатели запретили зрителям смотреть выступление Путина

29 февраля 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney

Спасатели помешали редким зрителям послушать речь Владимира Путина в Уфе

Оказалось, что на сеанс пришла горстка людей.

В уфимский кинотеатр «Синема 5» пришли сотрудники полиции и МЧС. Немногочисленные зрители, пришедшие посмотреть на выступление Путина перед Федеральным собранием, вынуждены были покинуть помещения.

Ранее сеть кинотеатров анонсировала показ Послания президента Федеральному собранию на больших экранах в ряде кинозалов страны. В Уфе компания имеет два помещения — в ТЦ «Акварин» и в ТЦ «Меркурий».

Как сообщает издание Ufa1.ru, полиция и спасатели попросили зрителей покинуть помещения непосредственно перед началом трансляции с Путиным. Однако особой популярностью показ не пользовался — в зале находилось несколько зрителей. Информацию подтвердило издание «Аспекты», где пояснили, что в кинозале проверяется наличие взрывчатки — работают кинологи.

Ранее Путин заявил, что силы ядерного реагирования Российской Федерации приведены в готовность.

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