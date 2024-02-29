mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

В Уфе полицейские устроили облавы на нелегальных мигрантов

В Уфе полицейские устроили облавы на нелегальных мигрантов

29 февраля 2024, 07:50
Фото: МВД

В Уфе полицейские устроили облавы на нелегальных мигрантов

Уфимские правоохранители провели рейды по выявлению нелегалов в развлекательных заведениях.

В столице Башкирии прошли рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии проверили места частого пребывания иностранцев, в том числе развлекательные заведения города.

Во время рейдов были выявлены 18 нелегальных мигрантов. На них были составлены протоколы. Решение о выдворении правонарушителей будет принимать суд.

В Уфе дискотека для мигрантов закончилась встречей с военкоматом
Узнать подробнее

Кроме того, правоохранители выявили 12 новоиспеченных граждан РФ, котоые не встали на воинский учет. Нарушители были доставлены в военкоматы Октябрьского и Советского районов города.

Видео: МВД
Читайте также:
В Уфе таксиста-нелегала без прав выявили в ходе проверок ГИБДД и отправили за решеткуБолее 600 мигрантов выдворены в Уфе с начала годаНазваны самые привлекательные регионы России для трудовых мигрантов
#Видео
Подпишитесь
«Разогнать и пересадить»: В борьбе за транспорт жители Уфы желают начать с чиновников
Сегодня, 08:01
Пленного из Башкирии после возвращения обвинили в боях на стороне ВСУ
Сегодня, 07:07
По всей Башкирии завоют сирены
Сегодня, 04:17
Видео. В Башкирии пьяный автомойщик угнал автомобиль у клиента и съехал в сугроб
Сегодня, 04:58
Кандидат в президенты Даванков рассказал уфимцам, как сэкономить триллион
Сегодня, 07:05
В Уфе на месте свалки построят завод за полмиллиарда рублей
Сегодня, 06:48