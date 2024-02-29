В Уфе полицейские устроили облавы на нелегальных мигрантов

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В столице Башкирии прошли рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии проверили места частого пребывания иностранцев, в том числе развлекательные заведения города.
Во время рейдов были выявлены 18 нелегальных мигрантов. На них были составлены протоколы. Решение о выдворении правонарушителей будет принимать суд.
Кроме того, правоохранители выявили 12 новоиспеченных граждан РФ, котоые не встали на воинский учет. Нарушители были доставлены в военкоматы Октябрьского и Советского районов города.