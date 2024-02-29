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Published Сегодня, 11:30

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Updated Сегодня, 13:33

В Уфе благоустроили парк «Волна»

В Уфе благоустроили парк «Волна»

29 февраля 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney
Парк «Волна» преобразился благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в уфимском микрорайоне Затон.

После реконструкции на территории появились спортивные и детские площадки, обустроены прогулочные аллеи и сцена. Также рабочие сделали зоны отдыха, установили современное освещение и видеонаблюдение.

Парк «Волна» — одна из излюбленных локаций жителей. Сегодня там проводят время молодежь, мамы с детьми и жители пожилого возраста. С каждым днем его посетителями становятся все больше уфимцев и гостей столицы.

— Уфу по праву считают одним из самых зеленых городов-миллионников России. В столице Башкортостана десятки парков, скверов, аллей. Эти территории — любимые места отдыха горожан разных поколений. Благодаря нацпроекту создаются новые общественные пространства, а существующие постоянно обновляются, — отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства РБ.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Уфа
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