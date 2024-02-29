В Башкирии с первого дня весны потеплеет до +5°

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды в регионе на ближайшие дни.
29 февраля температура воздуха в Башкирии составит 0, -5°, в горных районах столбик термометра поднимется до отметки в +5°. Ветер юго-западный, западный умеренный.
1 марта без существенных осадков, днем местами порывистый ветер. Ночью в регионе похолодает до -11, -16°, по северу до -6°. Днем же термометр покажет 0, -5°, в горных районах +5°.
2 марта по-прежнему без существенных осадков, днем в некоторых районах порывистый ветер. Ночью температура воздуха составит -11, 16°, днем 0, -5°. В северных районах ночью -6°, в горных — днем до +5°.