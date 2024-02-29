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Published Сегодня, 04:08

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В Башкирии с первого дня весны потеплеет до +5°

В Башкирии с первого дня весны потеплеет до +5°

29 февраля 2024, 04:08
Фото: FreePik
Жителей республики в ближайшие дни ожидают плюсовая погода и порывистый ветер.

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды в регионе на ближайшие дни.

29 февраля температура воздуха в Башкирии составит 0, -5°, в горных районах столбик термометра поднимется до отметки в +5°. Ветер юго-западный, западный умеренный.

1 марта без существенных осадков, днем местами порывистый ветер. Ночью в регионе похолодает до -11, -16°, по северу до -6°. Днем же термометр покажет 0, -5°, в горных районах +5°.

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2 марта по-прежнему без существенных осадков, днем в некоторых районах порывистый ветер. Ночью температура воздуха составит -11, 16°, днем 0, -5°. В северных районах ночью -6°, в горных — днем до +5°.

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