В Башкирии пьяный автомойщик угнал автомобиль у клиента и съехал в сугроб

«Подозреваемый в преступлении был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Злоумышленником даны признательные показания. В отношении него составлен административный материал за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим водительских прав. За это в настоящее время гражданин помещен в изолятор временного содержания города Салават, где пробудет 12 суток административного ареста», — гласит сообщение ГИБДД.