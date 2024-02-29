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В Башкирии пьяный автомойщик угнал автомобиль у клиента и съехал в сугроб

В Башкирии пьяный автомойщик угнал автомобиль у клиента и съехал в сугроб

29 февраля 2024, 04:58
Фото: ГИБДД
Нетрезвый работник сервиса в Салавате похитил машину, оставленную на помывку

В Салавате задержали автомойщика, угнавшего автомобиль у клиента. Об этом сообщили в ГИБДД Башкирии.

Мужчина не справился с управлением на похищенном авто и вылетел с дороги в кювет. Застрявшую в сугробе машину вскоре заметили сотрудники ГИБДД. Угонщик рассказал сотрудникам, якобы одолжил авто у знакомого, чтобы съездить в магазин за сигаретами.

Как установили сотрудники, водительских прав у горожанина не было. Кроме того, в момент инцидента водитель был пян. Уже в момент составления протокола в дежурную часть позвонил и настоящий владелец автомобиля, сообщивший об угоне.

Видео: ГИБДД
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«Подозреваемый в преступлении был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Злоумышленником даны признательные показания. В отношении него составлен административный материал за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим водительских прав. За это в настоящее время гражданин помещен в изолятор временного содержания города Салават, где пробудет 12 суток административного ареста», — гласит сообщение ГИБДД.

Автомобиль поместили на спецстоянку, на мужчину по факту угона завели уголовное дело.

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