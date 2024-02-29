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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

В Башкирии планируют открыть «Фабрику логистических процессов»

В Башкирии планируют открыть «Фабрику логистических процессов»

29 февраля 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney
Сотрудники предприятий Башкирии смогут проходить тренинги на «Фабрике логистических процессов», которая будет создана на базе регионального центра компетенций при поддержке нацпроекта «Производительность труда».

— Необходимость создания подобного тренинга обусловлена тем, что оптимизация логистики, складских помещений и транспортировки является насущной потребностью для многих предприятий. Это будет уникальная возможность для участников нацпроекта повысить свою конкурентоспособность за счет внедрения передовых инструментов логистики, — сказал первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики региона Айрат Фахретдинов.

Практический тренинг на «Фабрике логистических процессов» будет включать в себя три игровых раунда. Участники должны будут отгрузить определенное количество товаров со склада и достичь наилучших операционных и экономических показателей.

Сотрудники, прошедшие обучение на «Фабрике логистических процессов», получат ценные знания и навыки, которые позволят им стать активными агентами внедрения инструментов логистики на своих предприятиях. По итогам обучения они смогут разработать такие проекты на своих рабочих местах.

Нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий.

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