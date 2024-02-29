В Башкирии планируют открыть «Фабрику логистических процессов»

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
— Необходимость создания подобного тренинга обусловлена тем, что оптимизация логистики, складских помещений и транспортировки является насущной потребностью для многих предприятий. Это будет уникальная возможность для участников нацпроекта повысить свою конкурентоспособность за счет внедрения передовых инструментов логистики, — сказал первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики региона Айрат Фахретдинов.
Практический тренинг на «Фабрике логистических процессов» будет включать в себя три игровых раунда. Участники должны будут отгрузить определенное количество товаров со склада и достичь наилучших операционных и экономических показателей.
Сотрудники, прошедшие обучение на «Фабрике логистических процессов», получат ценные знания и навыки, которые позволят им стать активными агентами внедрения инструментов логистики на своих предприятиях. По итогам обучения они смогут разработать такие проекты на своих рабочих местах.
Нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий.