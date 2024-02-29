В Башкирии планируют открыть «Фабрику логистических процессов»

— Необходимость создания подобного тренинга обусловлена тем, что оптимизация логистики, складских помещений и транспортировки является насущной потребностью для многих предприятий. Это будет уникальная возможность для участников нацпроекта повысить свою конкурентоспособность за счет внедрения передовых инструментов логистики, — сказал первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики региона Айрат Фахретдинов.