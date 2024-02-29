В Башкирии муж и жена разливали опасную «незамерзайку» в промышленных масштабах

В цеху полицейские обнаружили 16160 баллонов по 4,5 литров с «незамерзайкой». Кроме того, была найдена не разлитая продукция в двух емкостях общим объемом около 2 тысяч литров, а также 8 кубических емкостей с прозрачной жидкостью.