В Башкирии муж и жена разливали опасную «незамерзайку» в промышленных масштабах

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 06:47
В Бирске правоохранительные органы обнаружили нелегальный цех по производству жидкости стеклоомывателя. Об этом сообщает МВД Башкирии. Подпольное производство организовали молодые супруги, у них было изъято более 7 тысяч литров спиртосодержащей продукции.
В цеху полицейские обнаружили 16160 баллонов по 4,5 литров с «незамерзайкой». Кроме того, была найдена не разлитая продукция в двух емкостях общим объемом около 2 тысяч литров, а также 8 кубических емкостей с прозрачной жидкостью.
Экспертиза позже установила, что в изъятой продукции содержался крайне опасный для здоровья метиловый спирт.
«Полицейскими установлено, что производственным процессом руководили 22 и 21-летние муж и жена, жители г. Бирска. В целях придания легальности своей деятельности, ими было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью. Злоумышленники были доставлены в отдел полиции, где признались в содеянном», — сообщили в МВД.
Нелегальный бизнес супруги открыли в конце 2023 года. Метиловый спирт крупными партиями приобретался в Самарской и Нижегородской областях, уже в самом цеху его смешивали с красителем и отдушкой, после чего готовую продукцию продавали на территории региона. На фигурантов дела завели уголовное дело.