СОГАЗ в ТОП-3 работодателей Changellenge Best Company Award 2023

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Исследование проводилось в рамках HR-премии Changellenge Best Company Award 2023. В голосовании приняли участие более 9000 будущих специалистов. За звание лучших соревновались 190 компаний-работодателей.
По мнению компании, голосование дает возможность подробно узнать о предпочтениях молодых специалистов, которые интересуются программой стажировок в СОГАЗе. Это в свою очередь дает СОГАЗу стимул становиться еще лучше и поддерживать звание топового работодателя
За открытыми вакансиями и стажировками СОГАЗа можно следить в сообществе: https://vk.com/career.sogaz