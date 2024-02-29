«Салават Юлаев» проиграл в первом матче в плей-офф

На 38-й минуте в борьбе у ворот «Трактора» клубу из столицы РБ удалось забить первую шайбу в плей-офф — ее забросил Данил Башкиров. Команда соперника сделала запрос на пересмотр, но взятие ворот все же засчитали. За минуту до конца игрового отрезка счёт сравнял Михаил Науменков.