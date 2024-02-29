«Салават Юлаев» проиграл в первом матче в плей-офф

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Игра проводилась на «Уфа-Арене». К первому раунду болельщики клуба из столицы Башкортостана подготовили плакат в стиле сериала «Слово пацана».
Счет стартовой встречи открыли гости. Гол в воротах уфимцев оформил Александр Шаров. Второй игровой отрезок начался с пятиминутного большинства челябинцев, но «Салават» выстоял.
На 38-й минуте в борьбе у ворот «Трактора» клубу из столицы РБ удалось забить первую шайбу в плей-офф — ее забросил Данил Башкиров. Команда соперника сделала запрос на пересмотр, но взятие ворот все же засчитали. За минуту до конца игрового отрезка счёт сравнял Михаил Науменков.
В третьем периоде «Салават» провёл много времени в зоне соперника. Но на 57-й минуте челябинцы выиграли преимущество. Следующая встреча уфимцев с «Трактором» состоится в субботу, 2 марта.