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«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в первом туре плей-офф

«Салават Юлаев» проиграл в первом матче в плей-офф

29 февраля 2024, 16:53
Фото: 1MI

«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в первом туре плей-офф

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» сегодня, 29 февраля. Первая встреча в рамках плей-офф «Кубка Гагарина» завершилась со счетом 2:3.

Игра проводилась на «Уфа-Арене». К первому раунду болельщики клуба из столицы Башкортостана подготовили плакат в стиле сериала «Слово пацана».

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Счет стартовой встречи открыли гости. Гол в воротах уфимцев оформил Александр Шаров. Второй игровой отрезок начался с пятиминутного большинства челябинцев, но «Салават» выстоял.

На 38-й минуте в борьбе у ворот «Трактора» клубу из столицы РБ удалось забить первую шайбу в плей-офф — ее забросил Данил Башкиров. Команда соперника сделала запрос на пересмотр, но взятие ворот все же засчитали. За минуту до конца игрового отрезка счёт сравнял Михаил Науменков.

В третьем периоде «Салават» провёл много времени в зоне соперника. Но на 57-й минуте челябинцы выиграли преимущество. Следующая встреча уфимцев с «Трактором» состоится в субботу, 2 марта.

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