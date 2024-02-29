Родные погибшего подростка из Башкирии не согласны со следствием

В конце мая минувшего года парень ушел из дома бабушки в деревне Юлдашево на экзамены, однако на учебе не появился и домой не вернулся. На связь подросток также не выходил. Волонтеры и оперативные службы долгое время искали пропавшего, поиски завершились лишь в ноябре — тело молодого человека нашли в лесу у дерева.