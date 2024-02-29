Родные погибшего подростка из Башкирии не согласны со следствием

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании обстоятельств смерти 17-летнего юноши из Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В конце мая минувшего года парень ушел из дома бабушки в деревне Юлдашево на экзамены, однако на учебе не появился и домой не вернулся. На связь подросток также не выходил. Волонтеры и оперативные службы долгое время искали пропавшего, поиски завершились лишь в ноябре — тело молодого человека нашли в лесу у дерева.
«В опубликованной в СМИ информации сообщается, что родственники погибшего выражают несогласие с ходом расследования уголовного дела, настаивая на своей версии произошедшего», — гласит сообщение Следкома.
Подготовить доклад об установленных обстоятельствах и доводах родственников поручили руководителю Управления Следкома по Башкирии Владимиру Архангельскому.