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Родные погибшего подростка из Башкирии не согласны со следствием

Родные погибшего подростка из Башкирии не согласны со следствием

29 февраля 2024, 04:34
Фото: Vk/ДПСО «Барс»
Бастрыкин потребовал доклад после гибели подростка в Башкирии.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании обстоятельств смерти 17-летнего юноши из Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В конце мая минувшего года парень ушел из дома бабушки в деревне Юлдашево на экзамены, однако на учебе не появился и домой не вернулся. На связь подросток также не выходил. Волонтеры и оперативные службы долгое время искали пропавшего, поиски завершились лишь в ноябре — тело молодого человека нашли в лесу у дерева.

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«В опубликованной в СМИ информации сообщается, что родственники погибшего выражают несогласие с ходом расследования уголовного дела, настаивая на своей версии произошедшего», — гласит сообщение Следкома.

Подготовить доклад об установленных обстоятельствах и доводах родственников поручили руководителю Управления Следкома по Башкирии Владимиру Архангельскому.

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