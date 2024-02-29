Премия «Агроинвестор года — 2023» определила 18 победителей

Posted Сегодня, 20:19
Published Сегодня, 20:19
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Updated Сегодня, 20:19
Свыше 100 гостей были приглашены на церемонию награждения. Среди приглашенных были руководители и владельцы крупнейших отечественных агрохолдингов, крестьянских (фермерских) хозяйств, представители органов федеральной, региональной власти, деловых СМИ, аналитики и специалисты отрасли, пишет newsnn.ru.
Организатор премии журнал «Агроинвестор» — ведущий журнал отрасли, входящий в медиахолдинг 1MI. Федеральный многопрофильный коммуникационный холдинг 1MI выступил в роли генерального информационного партнера премии «Агроинвестор года».
В состав финалистов 2023 года члены жюри включили 18 предприятий АПК и смежных секторов. В их числе системообразующие компании и малые фермерские хозяйства. Было отмечено, что, невзирая на масштабы предприятий и доходы, все победители проявили стремление к дальнейшему развитию на благо сельского хозяйства страны и обеспечению этой важнейшей отрасли всем необходимым. Редакция «Агроинвестора» и экспертный совет премии поблагодарили всех участников за представленные практики, работы и достижения, а также поздравили победителей.
Как отметила главный редактор журнала «Агроинвестор» Инна Ганенко, на протяжении двух последних лет сельхозпроизводители и участники аграрного рынка работают в довольно сложных условиях. Им пришлось научиться мириться с санкциями, экспортными ограничениями и госрегулированием рынков. Но, по ее словам, они продолжают развиваться, вкладывать средства в новые направления, выпускать продукты, реализовывать соцпроекты. Она также добавила, что согласно правилам премии жюри необходимо было выбрать одного победителя в каждой категории, что оказалось очень непросто.
«Мы благодарим всех, кто подал заявки на участие, и, конечно, еще раз поздравляем победителей — ваши достижения имеют большое значение для отрасли, для продовольственной безопасности нашей страны!» — сказала она.