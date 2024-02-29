Премия «Агроинвестор года — 2023» определила 18 победителей

Как отметила главный редактор журнала «Агроинвестор» Инна Ганенко, на протяжении двух последних лет сельхозпроизводители и участники аграрного рынка работают в довольно сложных условиях. Им пришлось научиться мириться с санкциями, экспортными ограничениями и госрегулированием рынков. Но, по ее словам, они продолжают развиваться, вкладывать средства в новые направления, выпускать продукты, реализовывать соцпроекты. Она также добавила, что согласно правилам премии жюри необходимо было выбрать одного победителя в каждой категории, что оказалось очень непросто.