Предпринимателям Башкирии компенсируют затраты на сертификацию товаров

В настоящее время открывается прием заявок на проведение сертификации, декларировании и аттестации продукции и услуг, в том числе проведение исследований, испытаний и оценок соответствия продукции. Господдержку оказывают аттестованные специалисты и организации. Услуга реализуется рамках софинансирования со стороны РЦИ до 90% от стоимости услуг.