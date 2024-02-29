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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Предпринимателям Башкирии компенсируют затраты на сертификацию товаров

29 февраля 2024, 13:41
Более 3,9 млн рублей получат предприниматели республики на сертификацию, декларирование и аттестацию продукции.

Комплексная услуга оказывается региональным центром инжиниринга (РЦИ) агентства РБ по развитию малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом году выделяемая сумма на 43,6% превышает сумму прошлого года, сообщает пресс-служба министерства предпринимательства и туризма РБ.

— Сертификация является неотъемлемым элементом предпринимательской деятельности, необходимым при заключении договоров сотрудничества с потенциальными заказчиками инновационной продукции, — прокомментировал глава минтуризма республики Рустем Афзалов. — В настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства Башкортостана имеют возможность получить и государственные услуги, и консультации высококвалифицированных экспертов в области инжиниринговых услуг.

В прошлом году господдержкой по данному направлению воспользовались 25 субъектов малого и среднего предпринимательства, а всего за период 2021–2023 гг. оказано свыше 80 услуг по сертификации, декларированию, аттестации продукции.

В настоящее время открывается прием заявок на проведение сертификации, декларировании и аттестации продукции и услуг, в том числе проведение исследований, испытаний и оценок соответствия продукции. Господдержку оказывают аттестованные специалисты и организации. Услуга реализуется рамках софинансирования со стороны РЦИ до 90% от стоимости услуг.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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