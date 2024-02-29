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На М-7 в Башкирии груженый щебнем тягач опрокинулся в кювет

На М-7 в Башкирии груженый щебнем тягач опрокинулся в кювет

29 февраля 2024, 13:53
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Сегодня днем, 29 февраля, в Уфимском районе опрокинулся тягач. Он был загружен щебнем. Подробности озвучили в Госкомитете РБ по ЧС.

ДТП зафиксировали на трассе М-7, возле деревни Подымалово. Оказалось, что водитель тягача Scania не справился с управлением и съехал в кювет. Машина с щебнем в кузове опрокинулась.

На место прибыли спасатели и деблокировали водителя 1976 года рождения. Его эвакуировали из кабины и транспортировали до кареты скорой помощи.

В октябре на трассе М-5 в Башкирии столкнулись тягач «Камаз» и грузовик «Хино». В результате водитель последнего большегруза умер, а второму понадобилась помощь.

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#Происшествия#Башкортостан#ДТП#Уфимский район#Госкомитет по ЧС#Марина Шорина
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