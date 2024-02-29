На М-7 в Башкирии груженый щебнем тягач опрокинулся в кювет

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
ДТП зафиксировали на трассе М-7, возле деревни Подымалово. Оказалось, что водитель тягача Scania не справился с управлением и съехал в кювет. Машина с щебнем в кузове опрокинулась.
На место прибыли спасатели и деблокировали водителя 1976 года рождения. Его эвакуировали из кабины и транспортировали до кареты скорой помощи.
В октябре на трассе М-5 в Башкирии столкнулись тягач «Камаз» и грузовик «Хино». В результате водитель последнего большегруза умер, а второму понадобилась помощь.