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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Иран организовал запуск спутника в космос с космодрома России

Иран организовал запуск спутника в космос с космодрома России

29 февраля 2024, 16:09
Фото: Изображение Midjourney
Ракета-носитель «Союз» отправилась в космическое пространство со спутником Ирана «Парс-I». Запуск осуществлялся с космодрома Восточный, о чем пишет официальное информагентство Ирана.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», ссылаясь на предоставленную агентством информацию, спутник будет проводить удаленное зондирование и делать снимки широт и рельефа Ирана с расстояния 500 км.

Глава Минсвязи Исламской Республики Исса Зарепур прокомментировал запуск, заявив, что данный спутник иранские разработчики создавали с нуля.

Запуски такого характера уже неоднократно провоцировали раздражение в Соединенных Штатах, так как Белый дом считает, что существует опасность применения данных технологий для пуска баллистических ракет, в частности — с ядерными боеголовками.

#Технологии
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