Иран организовал запуск спутника в космос с космодрома России

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», ссылаясь на предоставленную агентством информацию, спутник будет проводить удаленное зондирование и делать снимки широт и рельефа Ирана с расстояния 500 км.
Глава Минсвязи Исламской Республики Исса Зарепур прокомментировал запуск, заявив, что данный спутник иранские разработчики создавали с нуля.
Запуски такого характера уже неоднократно провоцировали раздражение в Соединенных Штатах, так как Белый дом считает, что существует опасность применения данных технологий для пуска баллистических ракет, в частности — с ядерными боеголовками.