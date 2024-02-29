Эксперт рассказал, что изменится с появлением цифровых финансовых активов

Портал Newia.ru поговорил с экспертом и выяснил, какое влияние на отечественный рынок, экономику и сегмент финансирование окажет интеграция цифровых финансовых активов. Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому цифровые активы можно будет использовать для международных расчетов.