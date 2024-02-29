Эксперт рассказал, что изменится с появлением цифровых финансовых активов

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Портал Newia.ru поговорил с экспертом и выяснил, какое влияние на отечественный рынок, экономику и сегмент финансирование окажет интеграция цифровых финансовых активов. Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому цифровые активы можно будет использовать для международных расчетов.
По мнению директора по связям с общественностью финансово-технологической компании Only Bank Максима Ильгова, новая эра цифровых финансов ознаменуется пересмотром международных и российских поверочных расчетов.
«Важно понимать, что успех инновационной инициативы напрямую зависит от готовности и способности мирового сообщества принять цифровые активы в качестве основного источника богатства, а также легитимного и приемлемого способа безналичного платежа», — добавил эксперт.
Максим Ильгов также отметил, что цифровые финансовые активы в международных расчетах — долгий и сложный процесс, которому потребуется четкое планирование.
«Эта эпоха характеризуется высоким уровнем неопределенности и требует принятия срочных мер по адаптации как со стороны российского рынка, так и со стороны международного сообщества», — считает специалист.
Подробнее читайте в материале Newia.ru.