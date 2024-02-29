mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Эксперт рассказал, что изменится с появлением цифровых финансовых активов

Эксперт рассказал, что изменится с появлением цифровых финансовых активов

29 февраля 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney
Эксперт поделился мнением о влиянии цифровых финансовых активов на отечественный рынок.

Портал Newia.ru поговорил с экспертом и выяснил, какое влияние на отечественный рынок, экономику и сегмент финансирование окажет интеграция цифровых финансовых активов. Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому цифровые активы можно будет использовать для международных расчетов.

По мнению директора по связям с общественностью финансово-технологической компании Only Bank Максима Ильгова, новая эра цифровых финансов ознаменуется пересмотром международных и российских поверочных расчетов.

«Важно понимать, что успех инновационной инициативы напрямую зависит от готовности и способности мирового сообщества принять цифровые активы в качестве основного источника богатства, а также легитимного и приемлемого способа безналичного платежа», — добавил эксперт.

Максим Ильгов также отметил, что цифровые финансовые активы в международных расчетах — долгий и сложный процесс, которому потребуется четкое планирование.

«Эта эпоха характеризуется высоким уровнем неопределенности и требует принятия срочных мер по адаптации как со стороны российского рынка, так и со стороны международного сообщества», — считает специалист.

Подробнее читайте в материале Newia.ru.

Читайте также:
Дефицит семейного бюджета: эксперты рассказали о росте микрозаймов в Башкирии
Подпишитесь
«Разогнать и пересадить»: В борьбе за транспорт жители Уфы желают начать с чиновников
Сегодня, 08:01
Пленного из Башкирии после возвращения обвинили в боях на стороне ВСУ
Сегодня, 07:07
По всей Башкирии завоют сирены
Сегодня, 04:17
Видео. В Башкирии пьяный автомойщик угнал автомобиль у клиента и съехал в сугроб
Сегодня, 04:58
Кандидат в президенты Даванков рассказал уфимцам, как сэкономить триллион
Сегодня, 07:05
В Уфе на месте свалки построят завод за полмиллиарда рублей
Сегодня, 06:48