Движение по половине Шакшинского моста в Уфе хотят запустить к лету

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Капремонт идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас уже выполнен демонтаж балочных пролетных строений, перильного ограждения и опор наружного освещения. Рабочие пока собирают другие части.
Контролирует процесс на объекте ФАУ «РосДорНИИ». Они работают с лабораторией и знаниями специалистов.
Перезапустить движение на встречное направление хотят в июне этого года. Полностью ремонт же закончится в 2025-м.
После капитального ремонта ожидается, что мост прослужит еще полвека. Строение недоступно водителям с конца июля прошлого года.