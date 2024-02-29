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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Шакшинский мост в Уфе готов на четверть

Движение по половине Шакшинского моста в Уфе хотят запустить к лету

29 февраля 2024, 14:21
Фото: Минтранс РБ

Шакшинский мост в Уфе готов на четверть

В Уфе Шакшинский мост готов на сегодняшний день на 25%. Такие данные приводят в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана.

Капремонт идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас уже выполнен демонтаж балочных пролетных строений, перильного ограждения и опор наружного освещения. Рабочие пока собирают другие части.

Контролирует процесс на объекте ФАУ «РосДорНИИ». Они работают с лабораторией и знаниями специалистов.

Перезапустить движение на встречное направление хотят в июне этого года. Полностью ремонт же закончится в 2025-м.

После капитального ремонта ожидается, что мост прослужит еще полвека. Строение недоступно водителям с конца июля прошлого года.

В Уфе запретят проезд по Шакшинскому мосту
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#Общество#Касается каждого#Уфа#Капремонт#Минтранс#Шакшинский мост#Марина Шорина
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