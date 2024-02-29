mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Эксперт прокомментировал возможность списания бюджетных кредитов для Башкирии

Доктор экономических наук оценил эффект списания бюджетных кредитов для Башкирии

29 февраля 2024, 12:44
Фото: 1MI

Эксперт прокомментировал возможность списания бюджетных кредитов для Башкирии

На долю бюджетных кредитов приходится более 60% всего госдолга республики.

Владимир Путин объявил о предложении списании 2/3 бюджетных кредитов регионов страны. О том, как эта мера скажется на Республике Башкортостан, мы спросили у доктора экономических наук Рустема Ринатовича Ахунова, автора телеграм-канала «Экономика от Ахунова Рустема».

Башкирии могут списать инфраструктурные кредиты на миллиарды рублей
Узнать подробнее

По мнению заслуженного экономиста Республики Башкортостан, инициатива главы государства по списанию более, чем 66% бюджетных кредитов, является важной и актуальной для республики. Своё мнение Рустем Ахунов обосновал объёмом и структурой государственного долга региона.

— На 1 февраля 2024 года государственный долг Республики Башкортостан составил 66,3 млрд. руб. В том числе, на долю полученных бюджетных кредитов, реализуемых через 16 соглашений, приходится 39,9 млрд. руб. или 60,2% всего долга.

Оставшаяся часть долга, пояснил экономист, включает долг в виде государственных ценных бумаг — 19 млрд. руб. (28,7%), и государственные гарантии — 7,4 млрд. руб. (11,1%).

В настоящее время сложно судить о конкретном финансовом эффекте списания, так как не уточнён механизм этой меры. Однако очевидным, по мнению Рустема Ахунова, является возможность снизить долговую нагрузку на республиканскую казну.

— Это позволит уменьшить расходы на обслуживание государственного долга, которые, к примеру, на 2024 год запланированы в объеме 1,95 млрд.

Если мера будет реализована, высвобождаемые средства могут быть направлены на другие приоритетные задачи для республики, а не на погашение долга.

Ранее выяснилось, что объём госдолга у Татарстана в 2 раза выше, чем у Башкортостана. Однако наша республика тратит ежегодно на обслуживание кредитов гораздо больше средств, чем соседний субъект. Чем это чревато для развития региона, мы поговорили с экспертом.

«Вы госдолг Татарстана видели?»: Эксперт высказался о кредитной политике Башкирии
Узнать подробнее
#Политика#Общество#Экономика#Аналитика#Бюджет#Новости Башкирии#Эксперт#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Башкирии могут списать бюджетные кредиты на миллиарды рублей
Сегодня, 10:55
Пленного из Башкирии после возвращения обвинили в боях на стороне ВСУ
Сегодня, 07:07
В Уфе спасатели запретили зрителям смотреть выступление Путина
Сегодня, 10:22
Стало известно продлят ли в Башкирии программу семейная ипотека
Сегодня, 09:53
В Башкирии сотрудники колледжа украли у студентов 9 млн рублей
Сегодня, 08:01
«Разогнать и пересадить»: В борьбе за транспорт жители Уфы желают начать с чиновников
Сегодня, 08:01