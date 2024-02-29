Доктор экономических наук оценил эффект списания бюджетных кредитов для Башкирии

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Владимир Путин объявил о предложении списании 2/3 бюджетных кредитов регионов страны. О том, как эта мера скажется на Республике Башкортостан, мы спросили у доктора экономических наук Рустема Ринатовича Ахунова, автора телеграм-канала «Экономика от Ахунова Рустема».
По мнению заслуженного экономиста Республики Башкортостан, инициатива главы государства по списанию более, чем 66% бюджетных кредитов, является важной и актуальной для республики. Своё мнение Рустем Ахунов обосновал объёмом и структурой государственного долга региона.
— На 1 февраля 2024 года государственный долг Республики Башкортостан составил 66,3 млрд. руб. В том числе, на долю полученных бюджетных кредитов, реализуемых через 16 соглашений, приходится 39,9 млрд. руб. или 60,2% всего долга.
Оставшаяся часть долга, пояснил экономист, включает долг в виде государственных ценных бумаг — 19 млрд. руб. (28,7%), и государственные гарантии — 7,4 млрд. руб. (11,1%).
В настоящее время сложно судить о конкретном финансовом эффекте списания, так как не уточнён механизм этой меры. Однако очевидным, по мнению Рустема Ахунова, является возможность снизить долговую нагрузку на республиканскую казну.
— Это позволит уменьшить расходы на обслуживание государственного долга, которые, к примеру, на 2024 год запланированы в объеме 1,95 млрд.
Если мера будет реализована, высвобождаемые средства могут быть направлены на другие приоритетные задачи для республики, а не на погашение долга.
Ранее выяснилось, что объём госдолга у Татарстана в 2 раза выше, чем у Башкортостана. Однако наша республика тратит ежегодно на обслуживание кредитов гораздо больше средств, чем соседний субъект. Чем это чревато для развития региона, мы поговорили с экспертом.