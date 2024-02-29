Доктор экономических наук оценил эффект списания бюджетных кредитов для Башкирии

Ранее выяснилось, что объём госдолга у Татарстана в 2 раза выше, чем у Башкортостана. Однако наша республика тратит ежегодно на обслуживание кредитов гораздо больше средств, чем соседний субъект. Чем это чревато для развития региона, мы поговорили с экспертом.