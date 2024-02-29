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Дачники Башкирии впервые смогут участвовать в онлайн-голосованиях

Дачники Башкирии впервые смогут участвовать в онлайн-голосованиях

29 февраля 2024, 10:27
Фото: 1MI
Новый модуль для проведения общих собраний и голосований садовых некоммерческих товариществ (СНТ) внедрили в электронную систему «Мой Сад — Башкортостан» в Башкирии.

Члены СНТ и собственники земельных участков смогут принимать участие в решении проблем садовых товариществ дистанционно, что отвечает задачам нацпроекта «Цифровая экономика».

Цифровая платформа «Мой Сад — Башкортостан» не имеет аналогов в стране. Благодаря ей можно получать информацию о деятельности дачников, а с обновленной версией стали доступны онлайн-голосования. Теперь члены СНТ и владельцы земельных участков смогут дистанционно принимать решения об использовании и сдаче в аренду имущества СНТ, инфраструктурном развитии, собирать согласия собственников для открытия точек торговли.

Электронную систему «Мой Сад — Башкортостан» внедрят в садовые товарищества региона после презентации экспертному сообществу на форуме «SMART-Садовод» в Уфе в начале марта.

Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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