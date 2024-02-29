Дачники Башкирии впервые смогут участвовать в онлайн-голосованиях

Цифровая платформа «Мой Сад — Башкортостан» не имеет аналогов в стране. Благодаря ей можно получать информацию о деятельности дачников, а с обновленной версией стали доступны онлайн-голосования. Теперь члены СНТ и владельцы земельных участков смогут дистанционно принимать решения об использовании и сдаче в аренду имущества СНТ, инфраструктурном развитии, собирать согласия собственников для открытия точек торговли.