Дачники Башкирии впервые смогут участвовать в онлайн-голосованиях

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Члены СНТ и собственники земельных участков смогут принимать участие в решении проблем садовых товариществ дистанционно, что отвечает задачам нацпроекта «Цифровая экономика».
Цифровая платформа «Мой Сад — Башкортостан» не имеет аналогов в стране. Благодаря ей можно получать информацию о деятельности дачников, а с обновленной версией стали доступны онлайн-голосования. Теперь члены СНТ и владельцы земельных участков смогут дистанционно принимать решения об использовании и сдаче в аренду имущества СНТ, инфраструктурном развитии, собирать согласия собственников для открытия точек торговли.
Электронную систему «Мой Сад — Башкортостан» внедрят в садовые товарищества региона после презентации экспертному сообществу на форуме «SMART-Садовод» в Уфе в начале марта.
Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.