mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Буцаев: На выставке Wasma РЭО выступит соорганизатором

Буцаев: На выставке Wasma РЭО выступит соорганизатором

29 февраля 2024, 16:14
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) готовит трек Российского экологического форума (РЭФ) к Международному конгрессу экологических технологий, который пройдет в ходе ежегодной выставки Wasma. Тема выставки — оборудование для отрасли обращения с отходами.

РЭО также выступит в роли соорганизатора выставки.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, Российский экологический оператор будет в очередной раз выполнять функции соорганизатора мероприятия, имеющего серьезную миссию в развитии отрасли обращения с отходами. Речь идет о выставке Wasma. В 2024 году оператором был создан большой трек для Российского экологического форума: его тематика объединила вопросы финансовых вложений в отрасль, работы регоператоров и результативного управления отходами, заключил глава РЭО. Об этом сообщает 56orb.

В рамках трека Российского экологического форума, который РЭО представляет ежегодно, намечена пленарная сессия Международного конгресса экологических технологий «„Чистая“ экономика: перенастройка подходов к производству и потреблению». Также намечены еще две сессии: «Отходы как возможность: инвестиции в устойчивую инфраструктуру» и «Эффективное управление отходами: опыт и практика региональных операторов».

В ходе мероприятий обсуждение коснется реформы отрасли обращения с отходами, подготовки необходимой для этого инфраструктуры, организации экономики замкнутого цикла, источников финансирования и инвестиций, цифровизации отрасли, деятельности региональных операторов, просветительской работы с россиянами.

Стоит упомянуть, что проведение 20-й юбилейной Международной выставки оборудования и технологий для обращения с отходами и очистки сточных вод Wasma состоится период с 19 по 21 марта в Москве, в ЦВК «Экспоцентр».

Известно, что ключевая задача РЭО связана с обеспечением формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. Согласно положениям нацпроекта «Экология» ее выполнение позволит уменьшить объемы захоронения ТКО и впоследствии ослабить экологическую нагрузку на граждан. К 2030 году поставлена цель по полной сортировке ТКО и двукратному снижению объемов твердых отходов, направляемых на полигоны. Реализация этих показателей не может быть достигнута без построения экономики замкнутого цикла.

Подпишитесь
Башкирии могут списать бюджетные кредиты на миллиарды рублей
Сегодня, 10:55
Пленного из Башкирии после возвращения обвинили в боях на стороне ВСУ
Сегодня, 07:07
В Уфе спасатели запретили зрителям смотреть выступление Путина
Сегодня, 10:22
Стало известно продлят ли в Башкирии программу семейная ипотека
Сегодня, 09:53
В Башкирии сотрудники колледжа украли у студентов 9 млн рублей
Сегодня, 08:01
«Разогнать и пересадить»: В борьбе за транспорт жители Уфы желают начать с чиновников
Сегодня, 08:01