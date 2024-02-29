Буцаев: На выставке Wasma РЭО выступит соорганизатором

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
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Updated Сегодня, 16:14
РЭО также выступит в роли соорганизатора выставки.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, Российский экологический оператор будет в очередной раз выполнять функции соорганизатора мероприятия, имеющего серьезную миссию в развитии отрасли обращения с отходами. Речь идет о выставке Wasma. В 2024 году оператором был создан большой трек для Российского экологического форума: его тематика объединила вопросы финансовых вложений в отрасль, работы регоператоров и результативного управления отходами, заключил глава РЭО. Об этом сообщает 56orb.
В рамках трека Российского экологического форума, который РЭО представляет ежегодно, намечена пленарная сессия Международного конгресса экологических технологий «„Чистая“ экономика: перенастройка подходов к производству и потреблению». Также намечены еще две сессии: «Отходы как возможность: инвестиции в устойчивую инфраструктуру» и «Эффективное управление отходами: опыт и практика региональных операторов».
В ходе мероприятий обсуждение коснется реформы отрасли обращения с отходами, подготовки необходимой для этого инфраструктуры, организации экономики замкнутого цикла, источников финансирования и инвестиций, цифровизации отрасли, деятельности региональных операторов, просветительской работы с россиянами.
Стоит упомянуть, что проведение 20-й юбилейной Международной выставки оборудования и технологий для обращения с отходами и очистки сточных вод Wasma состоится период с 19 по 21 марта в Москве, в ЦВК «Экспоцентр».
Известно, что ключевая задача РЭО связана с обеспечением формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. Согласно положениям нацпроекта «Экология» ее выполнение позволит уменьшить объемы захоронения ТКО и впоследствии ослабить экологическую нагрузку на граждан. К 2030 году поставлена цель по полной сортировке ТКО и двукратному снижению объемов твердых отходов, направляемых на полигоны. Реализация этих показателей не может быть достигнута без построения экономики замкнутого цикла.