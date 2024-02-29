Буцаев: На выставке Wasma РЭО выступит соорганизатором

Известно, что ключевая задача РЭО связана с обеспечением формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. Согласно положениям нацпроекта «Экология» ее выполнение позволит уменьшить объемы захоронения ТКО и впоследствии ослабить экологическую нагрузку на граждан. К 2030 году поставлена цель по полной сортировке ТКО и двукратному снижению объемов твердых отходов, направляемых на полигоны. Реализация этих показателей не может быть достигнута без построения экономики замкнутого цикла.