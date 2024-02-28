Волынец объяснила идею запрета на соцсети до 14 лет

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Между тем, на просторах интернета довольно легко встретиться с такими опасными для несовершеннолетних явлениями, как кибербуллинг, ЛГБТ-пропаганда, экстремистские группы и страницы, популяризирующие суицид.
Ирина Волынец убеждена, что не стоит недооценивать и роль негативных комментариев, дизлайков к постам и фото: все обидные выпады, да еще и в общем доступе, могут стать серьезным ударом по формирующейся психике ребенка. А иногда с мелких обид начинается кибертравля. «Ребёнок открыт, доверчив миру, и соцсеть является как раз тем окном, через которое в его жизнь вмешиваются посторонние», — подытожила детский омбудсмен.
Она также считает, что регистрация детей в соцсетях не может считаться личным делом семьи. Ведь наличие у одних детей страничек в соцсетях может вызывать зависть и чувство неполноценности у других ребят. Результат — огорчения, конфликты дома. Так что Ирина Волынец уверена: ограждать неокрепшие души детей от негативного влияния социальных сетей надо всем вместе.