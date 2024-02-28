Волынец объяснила идею запрета на соцсети до 14 лет

Ирина Волынец убеждена, что не стоит недооценивать и роль негативных комментариев, дизлайков к постам и фото: все обидные выпады, да еще и в общем доступе, могут стать серьезным ударом по формирующейся психике ребенка. А иногда с мелких обид начинается кибертравля. «Ребёнок открыт, доверчив миру, и соцсеть является как раз тем окном, через которое в его жизнь вмешиваются посторонние», — подытожила детский омбудсмен.