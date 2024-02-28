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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Волынец объяснила идею запрета на соцсети до 14 лет

Волынец объяснила идею запрета на соцсети до 14 лет

28 февраля 2024, 17:05
Фото: Изображение Midjourney
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, основатель Национального родительского комитета России, объяснила суть своей инициативы о запрете на использование соцсетей для детей, не достигших 14 лет.

Между тем, на просторах интернета довольно легко встретиться с такими опасными для несовершеннолетних явлениями, как кибербуллинг, ЛГБТ-пропаганда, экстремистские группы и страницы, популяризирующие суицид.

Ирина Волынец убеждена, что не стоит недооценивать и роль негативных комментариев, дизлайков к постам и фото: все обидные выпады, да еще и в общем доступе, могут стать серьезным ударом по формирующейся психике ребенка. А иногда с мелких обид начинается кибертравля. «Ребёнок открыт, доверчив миру, и соцсеть является как раз тем окном, через которое в его жизнь вмешиваются посторонние», — подытожила детский омбудсмен.

Она также считает, что регистрация детей в соцсетях не может считаться личным делом семьи. Ведь наличие у одних детей страничек в соцсетях может вызывать зависть и чувство неполноценности у других ребят. Результат — огорчения, конфликты дома. Так что Ирина Волынец уверена: ограждать неокрепшие души детей от негативного влияния социальных сетей надо всем вместе.

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