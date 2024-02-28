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Published Сегодня, 12:39

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В Уфе состоялись прения по делу создателей крупной финансовой пирамиды

В Уфе состоялись прения по делу создателей крупной финансовой пирамиды

28 февраля 2024, 12:39
Фото: PxHere
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В Орджоникидзевском суде Уфы состоялись прения по делу кооператива «Инвестсоцвклад». Через финансовую пирамиду мошенники вытянули у жителей региона больше 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает прокуратура республики.

Как утверждает следствие, потребительский кооператив создал и возглавил в 2015 году один из фигурантов дела. Организация открыла офисы во многих городах республики. В деятельность пирамиды мужчина вовлек еще одного фигуранта, а также других неустановленных лиц.

 
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«Организация фактически не являлась кредитной и не имела лицензии на осуществление операций по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц. В период с 2015 года по 2019 год обвиняемые заключили с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере 5-15%. Клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организации и их доходности», — гласит сообщение прокуратуры.

Жертвами аферистов стали почти 4300 граждан. На полученные обманным путем деньги один из фигурантов успел приобрести в столице республики несколько объектов недвижимости.

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