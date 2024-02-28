В Уфе состоялись прения по делу создателей крупной финансовой пирамиды

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В Орджоникидзевском суде Уфы состоялись прения по делу кооператива «Инвестсоцвклад». Через финансовую пирамиду мошенники вытянули у жителей региона больше 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает прокуратура республики.
Как утверждает следствие, потребительский кооператив создал и возглавил в 2015 году один из фигурантов дела. Организация открыла офисы во многих городах республики. В деятельность пирамиды мужчина вовлек еще одного фигуранта, а также других неустановленных лиц.
«Организация фактически не являлась кредитной и не имела лицензии на осуществление операций по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц. В период с 2015 года по 2019 год обвиняемые заключили с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере 5-15%. Клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организации и их доходности», — гласит сообщение прокуратуры.
Жертвами аферистов стали почти 4300 граждан. На полученные обманным путем деньги один из фигурантов успел приобрести в столице республики несколько объектов недвижимости.