В Уфе состоялись прения по делу создателей крупной финансовой пирамиды

«Организация фактически не являлась кредитной и не имела лицензии на осуществление операций по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц. В период с 2015 года по 2019 год обвиняемые заключили с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере 5-15%. Клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организации и их доходности», — гласит сообщение прокуратуры.