В Уфе хирурги сразу после родов экстренно удалили женщине опухоль

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Хирурги Городской клинической больницы №21 в Уфе провели роженице экстренную операцию. Во время родов у пациентки произошло выпадение ворсинчатой опухоли прямой кишки. Об этом в соцсетях рассказал главврач медицинской организации Радик Надыргулов.
В больницу женщину с кровотечением доставили сразу после родов. Врачи в экстренном порядке оказали пациентке помощь и удалили опасное образование. Операцию проводили хирурги Денис Лопатин и Валерий Лопатин совместно с сотрудниками Роддома №4.
Сам же малыш родился здоровым. Счастливая мама после операции быстро пошла на поправку и в удовлетворительном состоянии была выписана из больницы.09:25