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Published Сегодня, 04:38

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Updated Сегодня, 04:58

В Уфе хирурги удалили роженице опухоль

В Уфе хирурги сразу после родов экстренно удалили женщине опухоль

28 февраля 2024, 04:38
Фото: ГКБ №21 Уфа

В Уфе хирурги удалили роженице опухоль

Операцию провели сразу после того, как на свет появился новый житель республики

Хирурги Городской клинической больницы №21 в Уфе провели роженице экстренную операцию. Во время родов у пациентки произошло выпадение ворсинчатой опухоли прямой кишки. Об этом в соцсетях рассказал главврач медицинской организации Радик Надыргулов.

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В больницу женщину с кровотечением доставили сразу после родов. Врачи в экстренном порядке оказали пациентке помощь и удалили опасное образование. Операцию проводили хирурги Денис Лопатин и Валерий Лопатин совместно с сотрудниками Роддома №4.

Сам же малыш родился здоровым. Счастливая мама после операции быстро пошла на поправку и в удовлетворительном состоянии была выписана из больницы.09:25

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