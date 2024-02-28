В ночном пожаре в Башкирии погиб мужчина, а его сын получил серьезные ожоги

В третьем часу ночи на улице Красноармейской загорелся дом с верандой.



Во время ликвидации огня спасатели обнаружили в доме бездыханное тело 52-летнего хозяина дома. Бригада медиков констатировала смерть мужчины.



В пожаре также пострадал 14-летний сын погибшего, у него диагностировали ожоги головы, шеи и правой кисти II–III степени. Сейчас парень лежит в реанимации. Женщина, также находившаяся в доме в момент пожара, сумела эвакуироваться.