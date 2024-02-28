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Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

В ночном пожаре в Башкирии погиб мужчина

В ночном пожаре в Башкирии погиб мужчина, а его сын получил серьезные ожоги

28 февраля 2024, 04:14
Фото: МЧС России по РБ

В ночном пожаре в Башкирии погиб мужчина

На месте ЧП разбираются специалисты МЧС.
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В третьем часу ночи на улице Красноармейской загорелся дом с верандой.

Во время ликвидации огня спасатели обнаружили в доме бездыханное тело 52-летнего хозяина дома. Бригада медиков констатировала смерть мужчины.

В пожаре также пострадал 14-летний сын погибшего, у него диагностировали ожоги головы, шеи и правой кисти II–III степени. Сейчас парень лежит в реанимации. Женщина, также находившаяся в доме в момент пожара, сумела эвакуироваться.

#Руслан Бикмурзин
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