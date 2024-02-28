В Башкирии проинспектировали самые опасные участки трассы М-5

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В Башкирии 27 февраля обследовали опасные участники трассы М-5 «Урал», сообщил начальник ГИБДД республики Владимир Севастьянов.
Комиссия экспертов обратила внимание на отрезки автодороги, где ранее произошли аварии. Так, был проинспектирован участок на 1307 км трассы в Туймазинском районе — там жертвами страшной аварии в этом году стали два человека.
«Подрядной организации поручено внести изменения во временный проект организации дорожного движения. А именно, установить дополнительные дорожные знаки, шумовые полосы перед перекрёстком, антивандальные боксы для работы передвижных комплексов фото видео фиксации нарушений ПДД», — сообщил Севастьянов.
Начальник Госавтоинспекции региона подчеркнул, что среди выявленных на дороге недостатков чаще всего встречались отсутствие знаков и повреждения дорожного покрытия. Подрядчикам поручили в кратчайшие сроки устранить эти нарушения.