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В Башкирии проинспектировали самые опасные участки трассы М-5

В Башкирии проинспектировали самые опасные участки трассы М-5

28 февраля 2024, 12:14
Фото: ГИБДД
Комиссия проверила наиболее аварийно-опасные отрезки дороги.

В Башкирии 27 февраля обследовали опасные участники трассы М-5 «Урал», сообщил начальник ГИБДД республики Владимир Севастьянов.

Комиссия экспертов обратила внимание на отрезки автодороги, где ранее произошли аварии. Так, был проинспектирован участок на 1307 км трассы в Туймазинском районе — там жертвами страшной аварии в этом году стали два человека.

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«Подрядной организации поручено внести изменения во временный проект организации дорожного движения. А именно, установить дополнительные дорожные знаки, шумовые полосы перед перекрёстком, антивандальные боксы для работы передвижных комплексов фото видео фиксации нарушений ПДД», — сообщил Севастьянов.

Начальник Госавтоинспекции региона подчеркнул, что среди выявленных на дороге недостатков чаще всего встречались отсутствие знаков и повреждения дорожного покрытия. Подрядчикам поручили в кратчайшие сроки устранить эти нарушения.

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