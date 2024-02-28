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Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

В Башкирии остановили машину с потрохами косуль внутри

В Башкирии остановили машину с потрохами косуль внутри

28 февраля 2024, 14:59
Фото: 1MI
В Башкортостане задержали браконьеров, которые перевозили в автомобиле останки мертвых косуль. Об этом рассказали в министерстве природопользования и экологии региона.

Попались нарушители сегодня, 28 февраля, в Давлекановском районе. Сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2112, в багажнике которой были сердца, легкие и печень трех косуль, а также две туши животных.

На место сразу прибыли сотрудники минэкологии РБ и правоохранительные органы. Установлено, что охотничьим ресурсам причинен значительный ущерб. Сейчас идет расследование.

Осенью прошлого года в Башкирии поймали охотника, который с катера убил переплывающего реку лося. Он вернулся за тушей животного и попытался разделать ее на берегу, но бросил в воде из-за опасности быть пойманным.

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#Общество#Браконьерство#Башкортостан#Животные#Давлеканово#Марина Шорина
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