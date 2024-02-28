В Башкирии остановили машину с потрохами косуль внутри

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Попались нарушители сегодня, 28 февраля, в Давлекановском районе. Сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2112, в багажнике которой были сердца, легкие и печень трех косуль, а также две туши животных.
На место сразу прибыли сотрудники минэкологии РБ и правоохранительные органы. Установлено, что охотничьим ресурсам причинен значительный ущерб. Сейчас идет расследование.
Осенью прошлого года в Башкирии поймали охотника, который с катера убил переплывающего реку лося. Он вернулся за тушей животного и попытался разделать ее на берегу, но бросил в воде из-за опасности быть пойманным.