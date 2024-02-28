Уфимцы остались без света из-за аварии

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Уточняется, что произошла авария на сетях электроснабжения. В результате ток не поступает в дома на улицах Лазурной, Еленской, Ключевой, Полюсной, Сухаревской, Наречной, однако электроэнергию подают через генератор.
Проблему устраняют специалисты — они разыскивают проблемный участок. Ахмедьянов взял на контроль ситуацию.
Ранее жители Уфимского района жаловались Радию Хабирову, что низкое напряжение сетей приводит к большим проблемам в Осоргинском посаде. Из-за этого не работают бытовые приборы и системы, а иногда люди сидят без света.