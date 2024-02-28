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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Уфимцы остались без света из-за аварии

Уфимцы остались без света из-за аварии

28 февраля 2024, 15:43
Фото: 1MI
В поселке Речные зори в Уфе отключили электричеством из-за аварийной ситуации. Глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов сообщил в своем Telegram-канале, что без света остались 146 домов частного сектора.

Уточняется, что произошла авария на сетях электроснабжения. В результате ток не поступает в дома на улицах Лазурной, Еленской, Ключевой, Полюсной, Сухаревской, Наречной, однако электроэнергию подают через генератор.

Проблему устраняют специалисты — они разыскивают проблемный участок. Ахмедьянов взял на контроль ситуацию.

Ранее жители Уфимского района жаловались Радию Хабирову, что низкое напряжение сетей приводит к большим проблемам в Осоргинском посаде. Из-за этого не работают бытовые приборы и системы, а иногда люди сидят без света.

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#Происшествия#Уфа#Электричество#Отключение#Марина Шорина
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