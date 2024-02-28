Уфимцам дешевле снимать квартиры, чем брать ипотеку

Уфимцам в 2,4 раза выгоднее снимать квартиры, чем платить ипотеку

В Уфе средние платежи по ипотеке за вторичную недвижимость составляют 52,5 тысячи рублей в месяц. А за аренду однокомнатной квартиры придется отдавать 21,5 тысячи рублей, что меньше первой суммы в 2,4 раза. Об этом пишет РБК.