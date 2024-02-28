Уфимцам дешевле снимать квартиры, чем брать ипотеку

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Лидером антирейтинга по разнице платежей стала Казань. Там арендаторам придется платить 26,2 тысячи рублей, а владельцам квартир, приобретенным по займу, — 76,3 тысячи рублей.
Также в Санкт-Петербурге аренда достигает 34,9 тысячи рублей, а ипотечный платеж в месяц составляет 95,4 тысячи рублей (разница 2,7 раза). Тройку лидеров закрывает столица страны, где платежи достигли 58,7 тысячи и 147 тысяч рублей соответственно.
Ранее в министерстве строительства Башкирии раскрыли, что в регионе жители не платят ипотеку по 25 лет. Якобы заемщики укладываются в срок до восьми лет в среднем.