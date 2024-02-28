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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Уфимцам в 2,4 раза выгоднее снимать квартиры, чем платить ипотеку

Уфимцам дешевле снимать квартиры, чем брать ипотеку

28 февраля 2024, 16:03
Фото: Изображение Midjourney

Уфимцам в 2,4 раза выгоднее снимать квартиры, чем платить ипотеку

В Уфе средние платежи по ипотеке за вторичную недвижимость составляют 52,5 тысячи рублей в месяц. А за аренду однокомнатной квартиры придется отдавать 21,5 тысячи рублей, что меньше первой суммы в 2,4 раза. Об этом пишет РБК.

Лидером антирейтинга по разнице платежей стала Казань. Там арендаторам придется платить 26,2 тысячи рублей, а владельцам квартир, приобретенным по займу, — 76,3 тысячи рублей.

Также в Санкт-Петербурге аренда достигает 34,9 тысячи рублей, а ипотечный платеж в месяц составляет 95,4 тысячи рублей (разница 2,7 раза). Тройку лидеров закрывает столица страны, где платежи достигли 58,7 тысячи и 147 тысяч рублей соответственно.

Ранее в министерстве строительства Башкирии раскрыли, что в регионе жители не платят ипотеку по 25 лет. Якобы заемщики укладываются в срок до восьми лет в среднем.

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#Экономика#Уфа#Аренда недвижимости#Недвижимость#Ипотека#Квартира#Марина Шорина
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