Стало известно, из-за чего самолёт из Уфы не долетел до Омска

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Стала известна причина того, что самолёт, совершавший рейс из Уфы в Омск, не смог осуществить полёт. Об этом написал телеграм-канал Aviaincident.
Напомним, 26 февраля самолёт Як-42, вылетевший на рейс КВ-9441 (авиакомпания «КрасАвиа»), вернулся в уфимскую воздушную гавань из-за технических неполадок.
Выяснилось, что причина кроется в неисправности, обнаруженной в работе воздушного суда. В 16:44 (по уфимскому времени) командир экипажа сообщил о том, что остались не убранными все стойки шасси. Это произошло на высоте 2000 футов (609,6 метров) над землёй.
Статус бедствия командир не объявлял. Он запросил векторение для захода — навигационное наведение на посадку самолёта на взлётно-посадочную полосу. На высоте 5000 футов (1524 метра) судно на протяжении получаса вынуждено было сбрасывать топливо.
Посадить самолёт удалось лишь спустя час после объявления о технической неисправности — в 17:49 по уфимскому времени.
Недавно мы разговаривали с пилотом самолёта и директором по развитию авиационной компании, который высказался о состоянии отечественной авиации в контексте санкций, нехватки специалистов и геополитической обстановки.