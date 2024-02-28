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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Самолёт, вылетевший из Уфы в Омск, вынужден был развернуться

Стало известно, из-за чего самолёт из Уфы не долетел до Омска

28 февраля 2024, 07:08
Фото: 1MI

Самолёт, вылетевший из Уфы в Омск, вынужден был развернуться

Серьёзная неисправность была обнаружена лишь после того, как самолёт оказался на высоте в тысячи футов.

Стала известна причина того, что самолёт, совершавший рейс из Уфы в Омск, не смог осуществить полёт. Об этом написал телеграм-канал Aviaincident.

Напомним, 26 февраля самолёт Як-42, вылетевший на рейс КВ-9441 (авиакомпания «КрасАвиа»), вернулся в уфимскую воздушную гавань из-за технических неполадок.

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Выяснилось, что причина кроется в неисправности, обнаруженной в работе воздушного суда. В 16:44 (по уфимскому времени) командир экипажа сообщил о том, что остались не убранными все стойки шасси. Это произошло на высоте 2000 футов (609,6 метров) над землёй.

Статус бедствия командир не объявлял. Он запросил векторение для захода — навигационное наведение на посадку самолёта на взлётно-посадочную полосу. На высоте 5000 футов (1524 метра) судно на протяжении получаса вынуждено было сбрасывать топливо.

Посадить самолёт удалось лишь спустя час после объявления о технической неисправности — в 17:49 по уфимскому времени.

Недавно мы разговаривали с пилотом самолёта и директором по развитию авиационной компании, который высказался о состоянии отечественной авиации в контексте санкций, нехватки специалистов и геополитической обстановки.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Авиация#Задержка рейса#Омск#Идэль Гумеров
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