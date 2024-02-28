Стало известно, из-за чего самолёт из Уфы не долетел до Омска

Выяснилось, что причина кроется в неисправности, обнаруженной в работе воздушного суда. В 16:44 (по уфимскому времени) командир экипажа сообщил о том, что остались не убранными все стойки шасси. Это произошло на высоте 2000 футов (609,6 метров) над землёй.