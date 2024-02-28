Семейная ипотека стала одним из самых востребованных способов купить жильё

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Аналитики из фирмы AVA Group рассказали Newia.ru о ситуации на жилищном рынке, а также поделились тем, какие тенденции наблюдаются в 2024 году.
Выяснилось, что одним из наиболее востребованных продуктов является программа «Семейная ипотека», запущенная в 2018 году. На неё приходится около 40% договоров о покупке жилья, заключённых на льготных условиях. В портфеле AVA Group «Семейная ипотека» занимает почти четверть от объёма продаж.
Однако в 2023 году программа «Семейная ипотека» получила ряд ограничений. Например, первоначальный взнос поднят до 20% от стоимости квартиры при 6% годовых. И хоть сейчас программа пользуется массовым спросом, эксперты считают, что в дальнейшем сложно будет говорить о каких-то единых условия для кредитования по ней по всей стране — по мнению аналитиков из AVA Group, в разных субъектах и для разных категорий граждан и условия кредитования будут разными.
Отдельно эксперты рассказали о том, как меняются рыночные условия на юге страны. Например, в Сочи растёт стоимость квадратного метра земли. Причиной называют близость моря и большой миграционный поток. Возможно, максимальная сумма кредита достигнет 12 млн рублей по «Семейной ипотеке».
Средневзвешенная цена квадратного метра превышает 500 тыс рублей. В хорошем месте даже покупка студии в Сочи обойдётся в 9 млн рублей. Учитывая, что максимальная сумма кредита по «Семейной ипотеке» установлена в 6 млн рублей, это значит, что соискателю жилья нужно будет иметь 3 млн рублей на первоначальный взнос.
Из-за роста цен и усложнения условий для покупки квартиры население будет вынуждено ограничиваться покупкой небольших квартир, резюмируют эксперты. По их прогнозам, самыми востребованными будут квартиры площадью от 35 до 45 квадратных метров.