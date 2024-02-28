Семейная ипотека стала одним из самых востребованных способов купить жильё

Однако в 2023 году программа «Семейная ипотека» получила ряд ограничений. Например, первоначальный взнос поднят до 20% от стоимости квартиры при 6% годовых. И хоть сейчас программа пользуется массовым спросом, эксперты считают, что в дальнейшем сложно будет говорить о каких-то единых условия для кредитования по ней по всей стране — по мнению аналитиков из AVA Group, в разных субъектах и для разных категорий граждан и условия кредитования будут разными.