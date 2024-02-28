Счета журналиста-иноагента Андрея Лошака заблокированы налоговой службой РФ

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Из официальной базы ведомства стало известно, что операции по счетам журналиста в банке «Точка» ФК «Открытие» запрещены. Код блокировки указывает на то, что Лошак не предоставил или не своевременно предоставил налоговую декларацию, пишет RT.
По данным ФНС, у иноагента Лошака открыто индивидуальное предпринимательство с видом деятельности «производство кинофильмов и телевизионных программ». Стоит отметить, что RT уже публиковала документы, из которых следует, что его журналистскую деятельность, в частности документальные фильмы про «русских хакеров» и выборы в США, спонсировали зарубежные источники.