Счета журналиста-иноагента Андрея Лошака заблокированы налоговой службой РФ

По данным ФНС, у иноагента Лошака открыто индивидуальное предпринимательство с видом деятельности «производство кинофильмов и телевизионных программ». Стоит отметить, что RT уже публиковала документы, из которых следует, что его журналистскую деятельность, в частности документальные фильмы про «русских хакеров» и выборы в США, спонсировали зарубежные источники.