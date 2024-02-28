РЭО представит на ВФМ в Сочи лучшие работы конкурса «Зеленый квадрат»

На конкурсе было представлено 53 перспективные концепции, на основе которых создано 30 объектов. Шестнадцать лучших из них будут представлены на ВФМ с 1 по 7 марта в Сочи, участниками которого станут тысячи человек. Участники фестиваля смогут оценить работы конкурсантов и задуматься о формировании экопривычек.