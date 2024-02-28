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РЭО представит на ВФМ в Сочи лучшие работы конкурса «Зеленый квадрат»

РЭО представит на ВФМ в Сочи лучшие работы конкурса «Зеленый квадрат»

28 февраля 2024, 12:38
Фото: reo.ru
В арт-кластере «Таврида» в Крыму подвели итоги очередного этапа конкурса «Зеленый квадрат», который проводит Российский экологический оператор. Следующим этапом станет презентация 16 лучших арт-объектов на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) в сочинском «Сириусе».

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что искусство имеет большое значение в продвижении идей экологического образа жизни. Конкурс привлек большое количество художников, которые интересуются темой развития циклической экономики в России, передает 56orb.ru.

На конкурсе было представлено 53 перспективные концепции, на основе которых создано 30 объектов. Шестнадцать лучших из них будут представлены на ВФМ с 1 по 7 марта в Сочи, участниками которого станут тысячи человек. Участники фестиваля смогут оценить работы конкурсантов и задуматься о формировании экопривычек.

Арт-объекты разрабатывались в рамках образовательной программы академии «Меганом» с использованием вторичного сырья от экоцентра «Сборка». Некоторые работы выполнены в символике стран — участниц ВФМ.

Финалисты получат возможность участвовать в IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России» и получат поддержку от РЭО в продвижении своих проектов на крупных площадках и форумах, в том числе за границей.

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте Российского экологического оператора.

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