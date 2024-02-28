Работник автобусного завода и железной дороги из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:24
На центральной площади города Янаул попрощались с Ильсуром Хайдаровым, погибшим на СВО. Об этом рассказал глава янаульской районной администрации Салават Гильмиев.
Ильсур Хайдаров родился 4 июня 1980 года в городе Когалым Тюменской области. Затем переехал в Башкирию. С 1987 по 1995 годы учился в средней школе села Прогресс Янаульского района, написано в сообществе школы в соцсети «ВКонтакте».
После школы Ильсур Хайдаров поступил в профессиональное училище №101 города Янаул, который закончил в 1998 году с удостоверениями водителя и электрогазосварщика. Следующим этапом жизни стала служба в армии — с 1998 по 2000 годы он состоял в рядах пограничных войск.
По возвращению со срочной службы, парень начал трудовую деятельность в Кармановской государственной районной электростанции. 2 года Ильсур Хайдаров трудился на предприятии «НефАЗ». С 2007 по 2019 годы его жизнь была связана с железной дороге — сначала он работал монтёром путей Горьковской железной дороги, затем — Свердловской железной дороги. Последние четыре года перед отправкой на фронт Ильсур Хайдаров трудился слесарем-сантехником управляющей компании «Янаульский ЖилКомСервис».
В октябре 2023 года Ильсур Хайдаров убыл в зону проведения СВО, заключив контракт с ВС РФ. На фронте он был бойцом 237-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, воевал с позывным «Сура». Погиб военнослужащий из Башкирии в январе 2024 года под селом Работино Запорожской области. Его наградили орденом Мужества посмертно.