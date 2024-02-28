Работник автобусного завода и железной дороги из Башкирии погиб на СВО

По возвращению со срочной службы, парень начал трудовую деятельность в Кармановской государственной районной электростанции. 2 года Ильсур Хайдаров трудился на предприятии «НефАЗ». С 2007 по 2019 годы его жизнь была связана с железной дороге — сначала он работал монтёром путей Горьковской железной дороги, затем — Свердловской железной дороги. Последние четыре года перед отправкой на фронт Ильсур Хайдаров трудился слесарем-сантехником управляющей компании «Янаульский ЖилКомСервис».