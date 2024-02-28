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Под поручительства НГС субъекты МСП в прошлом году получили кредитов на 1 трлн рублей

Под поручительства НГС субъекты МСП в прошлом году получили кредитов на 1 трлн рублей

28 февраля 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney
Поддержка участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой по решению Правительства РФ является Корпорация МСП, позволила малым и средним предпринимателям получить свыше 1 трлн рублей кредитов в течение 2023 года.

Этот показатель является рекордным за все время функционирования данной системы, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его данным, по сравнению с 2022 годом рост привлеченного субъектами МСП объема финансирования превысил 35%, при этом на 5% увеличилось количество поддержанных кредитов и контрактов (56 тыс.), пишет ТАСС.

Исаевич отметил, что за пять лет работы Национальной гарантийной системы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» бизнес получил кредитных средств на 3,3 трлн рублей, обеспеченных гарантиями и поручительствами Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка.

Александр Исаевич добавил, что по итогам минувшего года лидерами по приросту финансирования под гарантии и поручительства НГС стала сфера гостиниц и общепита. Лица, работающие в ней, привлекли 34,2 млрд рублей (рост на 76%). Лидирующими стали также отрасли транспортировки и хранения (90 млрд рублей, 66%), обрабатывающие производства (280 млрд рублей, 48%), а также научно-техническая деятельность (39 млрд рублей, 40%).

По мнению Исаевича, такой прирост обеспечила реализация специальной программы инвестиционного кредитования приоритетных отраслей «ПСК+1764»: «Предоставленные малым и средним предприятиям этих сфер льготные кредиты позволили им расширить свое производство, наладить выпуск новой и увеличивать объемы уже выпускаемой продукции, а также создать рабочие места».

Регионами — лидерами рейтинга по приросту объемов финансирования МСП с поддержкой НГС стали Свердловская и Нижегородская области. В этих регионах прирост составил 105% и 103%, до 44 и 45 млрд рублей соответственно. Этот список также пополнили Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург. У них прирост к показателям прошлого года составил 59%, 52% и 44% (объем поддержки по итогам 2023 года составил 30 млрд, 210 млрд и 74 млрд соответственно).

Как отмечается, в настоящее время в НГС входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Они помогают бизнесу привлекать заемное финансирование при помощи гарантий и поручительств, если не хватает собственных залоговых средств или их недостаточно. Меры поддержки реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

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