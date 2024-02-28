Под поручительства НГС субъекты МСП в прошлом году получили кредитов на 1 трлн рублей

Регионами — лидерами рейтинга по приросту объемов финансирования МСП с поддержкой НГС стали Свердловская и Нижегородская области. В этих регионах прирост составил 105% и 103%, до 44 и 45 млрд рублей соответственно. Этот список также пополнили Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург. У них прирост к показателям прошлого года составил 59%, 52% и 44% (объем поддержки по итогам 2023 года составил 30 млрд, 210 млрд и 74 млрд соответственно).