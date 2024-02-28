По всей Башкирии олипиадников меньше, чем в одной казанской школе

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Каждый десятый выпускник казанских школ стал медалистом в прошлом году. За этот период ученики заняли 159 призовых мест на всероссийских олимпиадах, передает Inkazan.
Победы школьников из столицы РТ поставили город на третье место по России. Выше только Москва и Санкт-Петербург. Но в расчете на 100 тысяч населения Казань стала первой.
В Башкирии учителям, подготовившим призеров и победителей олимпиад, дают вознаграждения. Однако в регионе сохраняется дефицит кадров. Подробнее в этой проблеме разбирался Mkset.