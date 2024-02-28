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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

По всей Башкирии олипиадников меньше, чем в одной казанской школе

По всей Башкирии олипиадников меньше, чем в одной казанской школе

28 февраля 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney
Мэр Казани Ильсур Метшин раскрыл, что в целой Башкирии меньше призеров всероссийских олимпиад, чем в лицее-интернате №2. Там насчитывается 41 такой ученик. Данные градоначальник привел в ходе отчетной сессии городской Думы.

Каждый десятый выпускник казанских школ стал медалистом в прошлом году. За этот период ученики заняли 159 призовых мест на всероссийских олимпиадах, передает Inkazan.

Победы школьников из столицы РТ поставили город на третье место по России. Выше только Москва и Санкт-Петербург. Но в расчете на 100 тысяч населения Казань стала первой.

В Башкирии учителям, подготовившим призеров и победителей олимпиад, дают вознаграждения. Однако в регионе сохраняется дефицит кадров. Подробнее в этой проблеме разбирался Mkset.

Выживать без ненависти к детям: почему Башкирия оказалась на грани дефицита учителей
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#Общество#Башкортостан#Казань#Школьники#Школы#Марина Шорина
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