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Начальник филиала Главного центра спецсвязи в Москве раскрыл нюансы работы управления

Начальник филиала Главного центра спецсвязи в Москве раскрыл нюансы работы управления

28 февраля 2024, 19:03
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи»
Согласно заявлению Виктора Тамбовцева, главы столичного филиала ФГУП «Главный центр специальной связи», в течение последних 15 лет значительно расширился перечень предоставляемых управлением услуг.

Тамбовцев рассказал журналистам и о дальнейшей стратегии, запланированной организацией на ближайшие несколько лет.

Руководитель Главного управления специальной связи по Москве и Московской области отметил, что за указанный период организация показала отличные финансовые результаты по выручке и в течение 15 лет ежегодно обеспечивала всему предприятию около 30% годового объема.

ФГУП ГЦСС включает 77 филиалов, однако большая часть корреспонденции и грузов проходит через Московский регион. По словам Тамбовцева, управление представляет собой стратегический транзитный транспортно-логистический центр, что объясняется особенностями организации транспортной системы в России.

В беседе с журналистами КП руководитель московского филиала Главного центра спецсвязи рассказал, что в управлении для перевозки грузов используется автомобильный и железнодорожный транспорт, а также авиация. У организации имеется автопарк из более 450 машин. В их числе бронеавтомобили, автомобили с терморежимом и другой спецтранспорт с дополнительным оснащением.

Тамбовцев подчеркнул, что порядка 80% перевозок составляют государственные заказы — документы и грузы, содержащие конфиденциальную информацию, предметы государственной важности, драгметаллы и драгоценные камни, денежные знаки, защищенную от подделок полиграфическую продукцию, а также опасные грузы и наркотические препараты.

Остальная доля перевозок представлена дорогостоящими объектами, представляющими культурную ценность, и заказами на экспресс-доставку, в том числе и от частных лиц.

Управление на постоянной основе осуществляет перевозки материалов для проведения ЕГЭ и ОГЭ, избирательных бюллетеней и обеспечивает доставку пенсионных денежных средств в почтовые отделения.

Среди самых интересных грузов, перевезенных организацией, — части военно-транспортного самолета Ан-12 общей массой 38,5 тонны, кубок Гагарина, шапка Мономаха и уникальное ископаемое с Ямала — мамонтенок Люба.

«Если наше управление взяло на себя обязательство, то поставленная задача будет выполнена, несмотря ни на что», — заявил глава филиала.

По его словам, в число ключевых задач, стоящих перед управлением, входит постепенное освоение новых технологий, а также применение наработанных традиционных производственных процессов. В перечне стратегических задач — дальнейшее расширение списка услуг и разработка индивидуальных комплексных подходов.

«У нас на предприятии введена система менеджмента, которая помогает обеспечить контроль и непрерывное повышение качества организации работ на каждом этапе», — резюмировал Виктор Тамбовцев.

#Общество
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