Начальник филиала Главного центра спецсвязи в Москве раскрыл нюансы работы управления

В беседе с журналистами КП руководитель московского филиала Главного центра спецсвязи рассказал, что в управлении для перевозки грузов используется автомобильный и железнодорожный транспорт, а также авиация. У организации имеется автопарк из более 450 машин. В их числе бронеавтомобили, автомобили с терморежимом и другой спецтранспорт с дополнительным оснащением.