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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Мошенники атаковали главу Калининского района Уфы

Мошенники скопировали аккаунт главы Калининского района Уфы

28 февраля 2024, 05:22
Фото: Соцсети Газизьян Ахмедьянов

Мошенники атаковали главу Калининского района Уфы

Об этом Газизьян Ахмедьянов предупредил в своих социальных сетях.

К посту с информацией он прикрепил скриншот с рассылкой от его имени. Аферист в переписке рассказывал, судя по всему, работнику администрации, о якобы звонке от советника по безопасности.

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— Если сегодня от якобы моего имени вам поступили подобные сообщения — игнорируйте. Каждый день мошенники придумывают новые способы обмана, выманивают реквизиты банковского счета, просят перевести деньги, — написал Ахмедьянов.

Чиновник также отметил, что в минувшем годы уфимцы отдали мошенникам более 1 млрд рублей.

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