Мошенники скопировали аккаунт главы Калининского района Уфы

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
К посту с информацией он прикрепил скриншот с рассылкой от его имени. Аферист в переписке рассказывал, судя по всему, работнику администрации, о якобы звонке от советника по безопасности.
— Если сегодня от якобы моего имени вам поступили подобные сообщения — игнорируйте. Каждый день мошенники придумывают новые способы обмана, выманивают реквизиты банковского счета, просят перевести деньги, — написал Ахмедьянов.
Чиновник также отметил, что в минувшем годы уфимцы отдали мошенникам более 1 млрд рублей.