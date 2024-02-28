Монтёр путей и сварщик из Башкирии погиб на СВО в 34 года

Надир Файзуллин родился и вырос в деревне Альмухаметово Абзелиловского района. После 11 классов школы он поступил в лицей города Сибай, где выучился на сварщика. С 2008 по 2009 годы проходил срочную службу в 5-й общевойсковой армии на Дальнем Востоке. Военную службу продолжил в Уфе, подписав контракт с министерством обороны.