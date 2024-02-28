Монтёр путей и сварщик из Башкирии погиб на СВО в 34 года

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
На СВО погиб уроженец Абзелиловского района Надир Файзуллин. Об этом сообщили объединение ветеранов войн в Афганистане, Чеченской республике и СВО и администрация Альмухаметовского сельского совета. О гибели сына написала также мать Надира Файзуллина.
Надир Файзуллин родился и вырос в деревне Альмухаметово Абзелиловского района. После 11 классов школы он поступил в лицей города Сибай, где выучился на сварщика. С 2008 по 2009 годы проходил срочную службу в 5-й общевойсковой армии на Дальнем Востоке. Военную службу продолжил в Уфе, подписав контракт с министерством обороны.
Вернувшись на малую родину, Надир Файзуллин устроился монтёром железнодорожных путей. В 2018 году женился. Перед подписанием контракта жил с семьёй в Магнитогорске. По сообщению группы в Vk «Подслушано Совхоз Урал», у него было двое детей.
Скончался Надир 14 декабря 2023 года.
В городе Янауле попрощались с железнодорожным рабочим, погибшим в Запорожской области.