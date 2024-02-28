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Уфе не хватает как минимум 8 снегоплавильных пунктов, заявил Ратмир Мавлиев

Мэр Ратмир Мавлиев заявил, что Уфе требуется минимум 10 снегоплавильных пунктов

28 февраля 2024, 11:15

Уфе не хватает как минимум 8 снегоплавильных пунктов, заявил Ратмир Мавлиев

Ранее в мэрии отчитались о том, что в Уфе используется 101 самосвал для вывоза снега. По слова господина Мавлиева, в ночь 14 февраля они вывезли 21 тыс кубометров снега. Расчёты показывают, что такой объём едва ли под силам такому количеству техники.

Глава администрации Ратмир Мавлиев заявил о начале строительства третьего снегоплавильного пункта в Уфе. Он появится там же, где и второй — на улице Сагита Агиша. Планируется, что он будет перерабатывать 1200 кубометров снега в сутки. Проект профинансирует казна города.

В общей сложности, по мнению градоначальника, Уфе требуется не менее 10 снегоплавильных пунктов. В 2024 году начнётся разработка проектов 2 из них.

Отвечая на запрос Mkset.ru о количестве техники, используемой коммунальными службами Уфы для расчистки улиц и дорог от снега, в мэрии рассказали следующее. В общей сложности зимой используется около 450 единиц снегоуборочной техники. В это число входит 101 самосвал.

— В сложных погодных условиях на очистке улично-дорожной сети, вместе с арендованной техникой, на линии в смену работает более 300 единиц специализированной техники.
Справка

Ранее Ратмир Мавлиев заявил, что было вывезено 21 тыс кубометров снега. Таким образом, на один самосвал якобы приходилось 207,92 кубометров снега. Учитывая, объём кузова самосвала в 10 кубометров, выходит, что каждая единица техники совершила не менее 20 рейсов для вывоза снега за сутки. То есть, около 1 рейса каждый час.

Недавно администрация одного из районов Уфы отказалась комментировать свалку грязного снега, образовавшегося возле центра города. Возможно, речь идёт о несанкционированном пункте вывоза снега.

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#Общество#Город#Уфа#Снег#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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