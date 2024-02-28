Мэр Ратмир Мавлиев заявил, что Уфе требуется минимум 10 снегоплавильных пунктов

Справка

Ранее Ратмир Мавлиев заявил, что было вывезено 21 тыс кубометров снега. Таким образом, на один самосвал якобы приходилось 207,92 кубометров снега. Учитывая, объём кузова самосвала в 10 кубометров, выходит, что каждая единица техники совершила не менее 20 рейсов для вывоза снега за сутки. То есть, около 1 рейса каждый час.