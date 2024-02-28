МЧС проверило безопасность на Восточном выезде в Уфе

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
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Updated Сегодня, 16:51
На место пригласили не только работников ведомства, но и Госкомитет РБ по ЧС. Все это нужно для налаживания взаимодействия всех служб, тренировки персонала, совершенствования тактических и практических навыков, а также стандартных проверок.
В учениях приняли участие более 60 человек и 20 единиц техники. На дороге, согласно сценарию, столкнулись легковушка, грузовик и автобус, произошло возгорание. С другой стороны тоннеля произошло второе ДТП, в результате которого вспыхнул легковой автомобиль. Пять человек якобы зажаты, необходима эвакуация и пассажирам автобуса. По итогу службы выполнили поставленные задачи.
Ранее минтранс Башкирии раскрыл стоимость проезда по Восточному выезду. За якобы 10-минутную поездку до трассы М-5 водителям легковушек днем надо будет заплатить 100 рублей, а ночью — в пять раз меньше.