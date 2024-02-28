Гастроэнтеролог: Энергетические напитки могут стать причиной инфаркта и инсульта

Врач предложил заменить энергетики другими продуктами, содержащими кофеин, такими как кофе или шоколадные батончики. Однако здесь также необходимо умеренное потребление. Важно отметить, что кофеин может вызвать зависимость, поэтому при его отказе возможен синдром отмены, проявляющийся головной болью, усталостью, беспокойством и раздражительностью. Неронов советует начать бороться с зависимостью как можно раньше, чтобы облегчить процесс избавления от нее. В критических случаях рекомендуется обратиться за помощью в медицинское учреждение.