Гастроэнтеролог: Энергетические напитки могут стать причиной инфаркта и инсульта

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Основными компонентами энергетиков являются кофеин и глюкоза или сахароза, которые обеспечивают 99% эффекта от их потребления, пишут «Известия».
Употребление больших количеств глюкозы может привести к ожирению, кариесу и нарушению обмена веществ. Избыточное количество кофеина, в свою очередь, может повысить частоту сердечных сокращений, вызвать аритмию и тревожность. Энергетические напитки истощают организм, а изменения в работе сердечно-сосудистой системы могут привести к инфарктам и инсультам.
Неронов подчеркнул, что использование энергетиков полностью противопоказано беременным и кормящим женщинам, детям, подросткам, людям с заболеваниями сердца, сосудов, пищеварительной системы и сахарным диабетом. Людям с расстройствами психики также следует быть осторожными при потреблении энергетических напитков.
Врач предложил заменить энергетики другими продуктами, содержащими кофеин, такими как кофе или шоколадные батончики. Однако здесь также необходимо умеренное потребление. Важно отметить, что кофеин может вызвать зависимость, поэтому при его отказе возможен синдром отмены, проявляющийся головной болью, усталостью, беспокойством и раздражительностью. Неронов советует начать бороться с зависимостью как можно раньше, чтобы облегчить процесс избавления от нее. В критических случаях рекомендуется обратиться за помощью в медицинское учреждение.