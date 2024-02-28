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Двери лифта заблокировали девочку в Уфе

Двери лифта заблокировали девочку в Уфе

28 февраля 2024, 14:41
Фото: 1MI
В доме №17/02 по улице Кольцевая в Уфе двери лифта зажали семилетнюю девочку. Подробности стали известны Telegram-каналу «Уфа с огоньком».

Несовершеннолетняя возвращалась домой с восьмилетним братом, когда механизм лифта сломался. Двери открылись наполовину, а когда девочка через них проходила, резко ее стиснули.

Пролезть ребенок смог, однако вытолкнуть коляску с куклой получилось не сразу. Помогать пришлось брату.

Соседи рассказали, что проблемы с устройством наблюдаются давно — двери то открываются, то закрываются в разные моменты времени. В компании по обслуживанию лифта якобы «отписываются», что все работает исправно,

«Она чудом не пострадала. Если бы она была в лифте одна, то неизвестно чем это всё могло бы закончится», — передают слова жителей в Telegram. Дети якобы получили психологическую травму и боятся заходить в лифт.
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#Общество#Уфа#Ребенок#Соцсети#Лифт#Марина Шорина
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