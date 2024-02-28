Двери лифта заблокировали девочку в Уфе

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Несовершеннолетняя возвращалась домой с восьмилетним братом, когда механизм лифта сломался. Двери открылись наполовину, а когда девочка через них проходила, резко ее стиснули.
Пролезть ребенок смог, однако вытолкнуть коляску с куклой получилось не сразу. Помогать пришлось брату.
Соседи рассказали, что проблемы с устройством наблюдаются давно — двери то открываются, то закрываются в разные моменты времени. В компании по обслуживанию лифта якобы «отписываются», что все работает исправно,
«Она чудом не пострадала. Если бы она была в лифте одна, то неизвестно чем это всё могло бы закончится», — передают слова жителей в Telegram. Дети якобы получили психологическую травму и боятся заходить в лифт.