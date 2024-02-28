Башкирия отправила в Китай 62 вагона с кормом

По данным ведомства, общий вес гранулированного корма — 1563 тонны. Продукция перед отгрузкой была проверена сотрудниками Россельхознадзором.



— В соответствии с требованиями Главного Таможенного Управления КНР образцы продукции растительного происхождения прошли лабораторную экспертизу. На основании заключения ФГБУ «ВНИИЗЖ» о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции территориальным Управлением выданы 62 фитосанитарных сертификатов. Продукция отправлена на экспорт, — гласит сообщение надзорного органа.