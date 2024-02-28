Аппарат Радия Хабирова собирается закупить 100 подарочных сервизов за 1,1 млн рублей

Чайные сервизы должны быть поставлены в течение 15 рабочих дней после заключения контракта по адресу г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3. В количестве 100 штук должны быть изготовлены наборы, состоящие из чайной чашки, блюдца под чашку, чайника, сахарницы, молочника. Посуда должна быть выполнена из белого фарфора. Также на них должны быть нанесены надписи золотистой деколью. На чайниках должна быть надпись: «От главы Республики Башкортостан».