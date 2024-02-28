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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

В Башкирии для нужд аппарата Радия Хабирова закупят сервизы за 1,1 млн рублей

Аппарат Радия Хабирова собирается закупить 100 подарочных сервизов за 1,1 млн рублей

28 февраля 2024, 09:54
Фото: 1MI

В Башкирии для нужд аппарата Радия Хабирова закупят сервизы за 1,1 млн рублей

Чайники должны быть выполнены из белого фарфора.

Государственное казённое учреждение «Хозяйственное управление» Республики Башкортостан ищет поставщика подарочных сервизов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой сайт госзакупок. Планируется, что поставщик предоставит 100 наборов. Начальная цена сделки — 1,1 млн рублей.

ГКУ «Хозяйственное управление» разместило на сайте госзакупок аукцион на поставку сувенирных изделий — чайных сервизов с начальной ценой в 1 млн 104 тыс 333 ₽. Приём заявок на участие в конкурсе закончится 1 марта.

Чайные сервизы должны быть поставлены в течение 15 рабочих дней после заключения контракта по адресу г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3. В количестве 100 штук должны быть изготовлены наборы, состоящие из чайной чашки, блюдца под чашку, чайника, сахарницы, молочника. Посуда должна быть выполнена из белого фарфора. Также на них должны быть нанесены надписи золотистой деколью. На чайниках должна быть надпись: «От главы Республики Башкортостан».

Каркас упаковки, предполагается, будет выполняться из переплётного картона. Ложемент коробки должен быть задрапирован искусственным шёлком зелёного цвета.

В обосновании начальной цены контракта указано, что максимальная средняя цена одного набора установлена в 11 043 рубля, 33 копейки. Запрос «Хозяйственного управления» должен быть удовлетворён за счёт бюджета Республики Башкортостан.

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#Общество#Экономика#Уфа#Госзакупки#Новости Башкирии#Радий Хабиров#Идэль Гумеров
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