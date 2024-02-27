Жители Башкирии не платят ипотеку по 25 лет

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Сроки выплат растут из-за ценников на квадратный метр жилья. В зависимости от доходов банк определяет комфортный период, в течение которого будет выплачиваться ипотека. Однако никто сегодня не платит ипотеку 25 лет, в среднем — от 7 до 8 лет.
Спрос на жилье в Башкирии будет постоянным, несмотря на ценники. Он есть за счет появления большого количества платежеспособных граждан, которые могут приобретать недвижимость. На 1 января 2024 года местные жители набрали кредитов в банках на 969,5 млрд рублей. Большая часть из этого — ипотека — на 544 млрд рублей.