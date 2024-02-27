Жители Башкирии не платят ипотеку по 25 лет

Спрос на жилье в Башкирии будет постоянным, несмотря на ценники. Он есть за счет появления большого количества платежеспособных граждан, которые могут приобретать недвижимость. На 1 января 2024 года местные жители набрали кредитов в банках на 969,5 млрд рублей. Большая часть из этого — ипотека — на 544 млрд рублей.