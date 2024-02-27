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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Жители Башкирии не платят ипотеку по 25 лет

Жители Башкирии не платят ипотеку по 25 лет

27 февраля 2024, 14:33
Фото: mkset.ru
Первый заместитель министра строительства Башкирии Егор Родин рассказал, что сейчас жители республики не платят ипотеку по 25 лет. Портал «ЮТВ» раскрыл, в какой срок укладываются заемщики средств у банка.

Сроки выплат растут из-за ценников на квадратный метр жилья. В зависимости от доходов банк определяет комфортный период, в течение которого будет выплачиваться ипотека. Однако никто сегодня не платит ипотеку 25 лет, в среднем — от 7 до 8 лет.

Спрос на жилье в Башкирии будет постоянным, несмотря на ценники. Он есть за счет появления большого количества платежеспособных граждан, которые могут приобретать недвижимость. На 1 января 2024 года местные жители набрали кредитов в банках на 969,5 млрд рублей. Большая часть из этого — ипотека — на 544 млрд рублей.

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#Экономика#Башкортостан#Жилье#Недвижимость#Ипотека#Марина Шорина
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