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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Родители требуют 100 тысяч рублей со школы в Башкирии после удара школьницы ного

За «драку» учениц школа в Башкирии может заплатить 100 тысяч рублей

27 февраля 2024, 15:04
Фото: Изображение Midjourney

Родители требуют 100 тысяч рублей со школы в Башкирии после удара школьницы ного

В Стерлитамаке 12-летняя девочка оказалась в больнице после урока физкультуры в школе №17. Теперь учебное заведение может заплатить 100 тысяч рублей.

Школьница попала в больницу после удара одноклассницы — ее пнули в живот, когда та «слишком резко повернулась». Родители пострадавшей несовершеннолетней узнали обо всем от представителей второй стороны конфликта, пишет Telegram-канал Mash Batash.

Взрослые извинились и заявили, что их дочь среагировала ударом от неожиданности, на рефлексах. Учитель в этот момент ничего не видел, потому что был занят чем-то другим.

В результате пострадавшая получила ушиб мягких тканей. На данный момент ее выписали. Однако родители хотят взыскать компенсацию со школы — иск уже в суде.

Ранее в Уфе сверстники избивали 13-летнего школьника и издевались над ним. Моменты, когда его заставляли садиться на колени, лизать обувь и жевать комок бумаги снимали на видео.

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#Общество#Стерлитамак#Больница#Соцсети#Школа#Драка#Судебный иск#Марина Шорина
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