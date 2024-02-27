За «драку» учениц школа в Башкирии может заплатить 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Школьница попала в больницу после удара одноклассницы — ее пнули в живот, когда та «слишком резко повернулась». Родители пострадавшей несовершеннолетней узнали обо всем от представителей второй стороны конфликта, пишет Telegram-канал Mash Batash.
Взрослые извинились и заявили, что их дочь среагировала ударом от неожиданности, на рефлексах. Учитель в этот момент ничего не видел, потому что был занят чем-то другим.
В результате пострадавшая получила ушиб мягких тканей. На данный момент ее выписали. Однако родители хотят взыскать компенсацию со школы — иск уже в суде.
Ранее в Уфе сверстники избивали 13-летнего школьника и издевались над ним. Моменты, когда его заставляли садиться на колени, лизать обувь и жевать комок бумаги снимали на видео.