В Стерлитамаке заполыхал торговый павильон

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В Стерлитамаке загорелся торговый павильон возле торгового центра «Астра». Об этом сообщает телеканал UTV.
Пламя охватило более двадцати квадратных метров, а стерлитамакское небо заполонил чёрный едкий дым.
В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан сообщили, что открытое горение в торговом павильоне площадью 20 кв метров ликвидировано. Павильон находился на открытой площадке возле ТЦ «Астра» на улице Мира.
Из-за инцидента никто не пострадал.