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Updated Сегодня, 10:09

МЧС Башкирии сообщило о пожаре в торговом центре

В Стерлитамаке заполыхал торговый павильон

27 февраля 2024, 10:07
Фото: 1MI

МЧС Башкирии сообщило о пожаре в торговом центре

Клубы чёрного дыма напугали жителей юга Башкирии.

В Стерлитамаке загорелся торговый павильон возле торгового центра «Астра». Об этом сообщает телеканал UTV.

Пламя охватило более двадцати квадратных метров, а стерлитамакское небо заполонил чёрный едкий дым.

В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан сообщили, что открытое горение в торговом павильоне площадью 20 кв метров ликвидировано. Павильон находился на открытой площадке возле ТЦ «Астра» на улице Мира.

Из-за инцидента никто не пострадал.

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#Общество#Происшествия#Стерлитамак#Пожар#МЧС#Идэль Гумеров
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