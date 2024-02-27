Уфимцев разозлила вырубка деревьев, но мэрия разрешила

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Деревья убрали от Гостиного двора до пересечения с улицей Цюрупа. Всего в рамках реконструкции нужно вырубить 61 зеленое насаждение — сделают это к 8 марта, заявили в «Уфа1».
Улица должна напоминать столичный Арбат. На первый этап реконструкции выделяли 980,4 млн рублей. Там проводят переустройство водопровода и других инженерных решений. Там также появится велодорожка, тротуарная гранитная плитка, а вырубка понадобилась из-за плохого состояния деревьев.
Всего на данном участке 257 насаждений, средний возраст которых достигает 70 лет. Некоторые уже поражены грибными заболеваниями, но взамен вырубленным посадят новые.
Ранее выяснилось, что в деревне Жилино вырубали деревья незаконно. Земли, где производились работы, считаются частной собственностью и предназначены под жилую застройку.