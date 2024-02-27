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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

В Уфе вырубают деревья ради реконструкции улицы

Уфимцев разозлила вырубка деревьев, но мэрия разрешила

27 февраля 2024, 15:59
Фото: 1MI

В Уфе вырубают деревья ради реконструкции улицы

Улица Октябрьской Революции немного «полысела» без деревьев. В мэрии объяснили, что вырубили насаждения из-за реконструкции участка, который в будущем станет частично пешеходным.

Деревья убрали от Гостиного двора до пересечения с улицей Цюрупа. Всего в рамках реконструкции нужно вырубить 61 зеленое насаждение — сделают это к 8 марта, заявили в «Уфа1».

Улица должна напоминать столичный Арбат. На первый этап реконструкции выделяли 980,4 млн рублей. Там проводят переустройство водопровода и других инженерных решений. Там также появится велодорожка, тротуарная гранитная плитка, а вырубка понадобилась из-за плохого состояния деревьев.

Всего на данном участке 257 насаждений, средний возраст которых достигает 70 лет. Некоторые уже поражены грибными заболеваниями, но взамен вырубленным посадят новые.

Ранее выяснилось, что в деревне Жилино вырубали деревья незаконно. Земли, где производились работы, считаются частной собственностью и предназначены под жилую застройку.

Улицу в центре Уфы перекроют на два рабочих дня для «формовки» деревьев
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#Общество#Уфа#Реконструкция#Вырубка деревьев#Марина Шорина
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