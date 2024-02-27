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«Точка» компенсирует клиентам заблокированные на счетах Qiwi суммы

«Точка» компенсирует клиентам заблокированные на счетах Qiwi суммы

27 февраля 2024, 08:19
Фото: 1MI
Банк «Точка» выделит собственные средства для компенсации клиентам, у которых были заблокированы счета в Qiwi Банке. Общая сумма может достичь 8 миллиардов рублей.

Как сообщает www.interfax-russia.ru, банк «Точка» планирует выкупить права требования клиентов к Qiwi Банку и взять на себя риски по последующему взысканию этих сумм. Деньги перечислят на счета, открытые в банке «Точка». Эта мера будет применяться для клиентов, у которых потери не могут быть покрыты выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Первые выплаты запланированы на 5 марта 2024 года.

Генеральный директор банка «Точка» Андрей Завадских рассказал, что около 20 тысяч клиентов «Точки» открыли счета на лицензии Qiwi. На этих счетах хранятся 8 миллиардов рублей, которые не покрываются страховкой АСВ. В настоящее время доступ к этим средствам заблокирован, для многих клиентов ситуация стала критической, так как это приводит к приостановке их деятельности и даже закрытию бизнеса.

Являющаяся акционером банка «Точка» компания «Интеррос», принадлежащая предпринимателю Владимиру Потанину, уже поддержала данную инициативу.

Центробанк России отозвал лицензию у Qiwi Банка для осуществления банковских операций с 21 февраля текущего года. Такое решение было принято из-за нарушений Qiwi Банком федеральных законов Российской Федерации, включая закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также нормативных актов Банка России. Кроме того, регулятор обнаружил факты открытия кошельков Qiwi Банка с использованием персональных данных физических лиц без их согласия и совершения операций с этими кошельками.

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