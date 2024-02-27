«Точка» компенсирует клиентам заблокированные на счетах Qiwi суммы

Как сообщает www.interfax-russia.ru, банк «Точка» планирует выкупить права требования клиентов к Qiwi Банку и взять на себя риски по последующему взысканию этих сумм. Деньги перечислят на счета, открытые в банке «Точка». Эта мера будет применяться для клиентов, у которых потери не могут быть покрыты выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Первые выплаты запланированы на 5 марта 2024 года.