«Точка» компенсирует клиентам заблокированные на счетах Qiwi суммы

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Как сообщает www.interfax-russia.ru, банк «Точка» планирует выкупить права требования клиентов к Qiwi Банку и взять на себя риски по последующему взысканию этих сумм. Деньги перечислят на счета, открытые в банке «Точка». Эта мера будет применяться для клиентов, у которых потери не могут быть покрыты выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Первые выплаты запланированы на 5 марта 2024 года.
Генеральный директор банка «Точка» Андрей Завадских рассказал, что около 20 тысяч клиентов «Точки» открыли счета на лицензии Qiwi. На этих счетах хранятся 8 миллиардов рублей, которые не покрываются страховкой АСВ. В настоящее время доступ к этим средствам заблокирован, для многих клиентов ситуация стала критической, так как это приводит к приостановке их деятельности и даже закрытию бизнеса.
Являющаяся акционером банка «Точка» компания «Интеррос», принадлежащая предпринимателю Владимиру Потанину, уже поддержала данную инициативу.
Центробанк России отозвал лицензию у Qiwi Банка для осуществления банковских операций с 21 февраля текущего года. Такое решение было принято из-за нарушений Qiwi Банком федеральных законов Российской Федерации, включая закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также нормативных актов Банка России. Кроме того, регулятор обнаружил факты открытия кошельков Qiwi Банка с использованием персональных данных физических лиц без их согласия и совершения операций с этими кошельками.