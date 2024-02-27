Смог над Салаватом, плохие дороги в Уфе и продление ареста главе «Башкиравтодора»

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Два жителя Уфы стали жертвами падения снега и наледи с крыш и козырьков. Пострадала женщина в центре города и ребёнок в Черниковке. Им пришлось обратиться за медицинской помощью, а прокуратура взялась за проверку деятельности управляющих фирм.
Город Салават накрыло смогом, жители пожаловались на неприятный запах. Министерство экологии в ответ на жалобы отчиталось о мониторинге качества воздуха — выяснилось, что содержание бензола оказалось превышено чуть ли не в 3 раза.
Госавтоинспекция Уфы оказалась недовольна состоянием дорог в Сипайлово. Выяснилось, что глубина колеи оказалась больше предельно допустимой. Ответственным за содержание улицы Маршала Жукова является городская администрация — гаишники подали в суд на Управление строительства, ремонта дорог и искусственных сооружений.
Группа молодчиков напала на мирно стоявший автомобиль в одном из уфимских дворов. Мужчины с остервенением и яростью разбивали стёкла, бамперы, били по крыше и капоту. Хозяйкой автомобиля является многодетная мать-одиночка, за что ей такое наказание — женщина не в курсе. Происшествием занимается полиция.
В третий раз с конца января самолёт не смог с первой попытки вылететь из столицы Башкирии в Омск. В этот раз отличилась компания «КрасАвиа» — командир воздушного судна после взлёта принял вернуться в воздушную гавань Уфы, сославшись на технические неурядицы. Ситуация заинтересовала транспортную прокуратуру.
Ильдар Юланов останется за решёткой до 27 марта — такое решение принял Советский районный суд. Бывший глава «Башкиравтодора» и начальник управления транспорта городской администрации вместе с подельниками обвиняется в разворовывании денег, выделенных на строительство трассы на севере республики — от Бирска до Сатки. Речь идёт о 91 млн рублей.
Офицер с позывным «Москва» из Башкирии попал на СВО и погиб, спасая товарищей. Другой мужчина родился в деревне и трудился вахтовым методом в Екатеринбурге, до этого проработав на конезаводе. Его похоронили в Дуванском районе. Ещё с 6 военнослужащими попрощались районы и города Башкортостана.