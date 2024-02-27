Смог над Салаватом, плохие дороги в Уфе и продление ареста главе «Башкиравтодора»

В третий раз с конца января самолёт не смог с первой попытки вылететь из столицы Башкирии в Омск. В этот раз отличилась компания «КрасАвиа» — командир воздушного судна после взлёта принял вернуться в воздушную гавань Уфы, сославшись на технические неурядицы. Ситуация заинтересовала транспортную прокуратуру.