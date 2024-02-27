Следком взялся за травмированного из-за наледи малыша в Уфе

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Сотрудники отдела по Орджоникидзевскому району начали доследственную проверку. ЧП произошло накануне, 26 февраля, когда с пятого этажа на дошкольника упала наледь. Ребенок попал в больницу, где ему оказали помощь и отпустили.
Следком докопается до обстоятельств случившегося, проведет судмедэкспертизу и даст оценку действиям работников управляющей компании.
Отметим, что прокуратура также взялась за это дело. Кроме мальчика в этот день пострадала 48-летняя женщина. Она шла дома №21 на бульваре Ибрагимова и на нее с козырька свалился снег.