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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Следком проверит обстоятельства падения на ребенка наледи с крыши в Уфе

Следком взялся за травмированного из-за наледи малыша в Уфе

27 февраля 2024, 14:48
Фото: 1MI

Следком проверит обстоятельства падения на ребенка наледи с крыши в Уфе

Следственный комитет по Башкирии заинтересовался обстоятельствами падения наледи с крыши дома на улице Борисоглебская. В результате травму получил шестилетний мальчик.

Сотрудники отдела по Орджоникидзевскому району начали доследственную проверку. ЧП произошло накануне, 26 февраля, когда с пятого этажа на дошкольника упала наледь. Ребенок попал в больницу, где ему оказали помощь и отпустили.

Следком докопается до обстоятельств случившегося, проведет судмедэкспертизу и даст оценку действиям работников управляющей компании.

Отметим, что прокуратура также взялась за это дело. Кроме мальчика в этот день пострадала 48-летняя женщина. Она шла дома №21 на бульваре Ибрагимова и на нее с козырька свалился снег.

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#Происшествия#Уфа#Ребенок#Снег с крыши#Следком#Марина Шорина
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